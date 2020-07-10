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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 16:49,

Reuters bu karelerle duyurdu

İşte Ayasofya kararına dünyadan ilk tepkiler...

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Danıştay'ın Ayasofya kararını açıklamasının ardından tüm dünyada anında ilk gündem maddesi haline geldi ve tüm gözler Türkiye'ye çevrildi.

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Ayasofya'nın cami olmasıyla ilgili karar açıklanır açıklanmaz uluslararası basından kutsal yapının içinden ilk fotoğrafları dünyaya servis edilmeye başlandı.

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Danıştay'ın kararı dış basında büyük ilgi uyandırırken tüm dünya Ayasofya önünden canlı yayın yapmaya başladı.

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Dünya basını ise karara gelen tepkileri son dakika olarak duyurmaya devam ediyor.

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AP'nin son dakika haberinde Ayasofya'nın cami olması kararının Yunanistan'la soruna yol açabileceği ifadesi yer aldı.

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Dünyanın gözünü diktiği Ayasofya'yla ilgili karara ilk tepkilerse gelmeye başladı.

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Rusya Ortodoks kilisesi Ayasofya kararıyla ilgili olarak 'Üzgünüz' açıklamasını yaptı.

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Rus basınında yer alan flaş açıklamada Ortodoks kilisesinin 'Bu kararın daha büyük ayrılıklara yol açabileceğinden endişe duyuyoruz ifadesi yer aldı'.

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Dünyadan haber ajansları gelişmeleri duyurmak için ayasofya önünden canlı yayın yapmaya devam ediyor.

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Ajanslar Ayasofya'nın içinden çok sayıda ziyaret fotoğrafını da paylaştı.

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Reuters'in son dakika olarak geçtiği fotoğraflarda kararın açıklanmasından sonra çok sayıda vatandaşın bölgeye akın ettiği yer alıyor.

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Ayasofya önünde toplanan kalabalık kararı sevinç gösterileriyle karşıladı.

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Ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşlar meydanda sevinç gösterileri yapıyorlar.

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