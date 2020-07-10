Reuters bu karelerle duyurdu

Danıştay'ın Ayasofya kararını açıklamasının ardından tüm dünyada anında ilk gündem maddesi haline geldi ve tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Ayasofya'nın cami olmasıyla ilgili karar açıklanır açıklanmaz uluslararası basından kutsal yapının içinden ilk fotoğrafları dünyaya servis edilmeye başlandı.Danıştay'ın kararı dış basında büyük ilgi uyandırırken tüm dünya Ayasofya önünden canlı yayın yapmaya başladı. Dünya basını ise karara gelen tepkileri son dakika olarak duyurmaya devam ediyor.AP'nin son dakika haberinde Ayasofya'nın cami olması kararının Yunanistan'la soruna yol açabileceği ifadesi yer aldı. Dünyanın gözünü diktiği Ayasofya'yla ilgili karara ilk tepkilerse gelmeye başladı. Rusya Ortodoks kilisesi Ayasofya kararıyla ilgili olarak 'Üzgünüz' açıklamasını yaptı. Rus basınında yer alan flaş açıklamada Ortodoks kilisesinin 'Bu kararın daha büyük ayrılıklara yol açabileceğinden endişe duyuyoruz ifadesi yer aldı'. Dünyadan haber ajansları gelişmeleri duyurmak için ayasofya önünden canlı yayın yapmaya devam ediyor. Ajanslar Ayasofya'nın içinden çok sayıda ziyaret fotoğrafını da paylaştı. Reuters'in son dakika olarak geçtiği fotoğraflarda kararın açıklanmasından sonra çok sayıda vatandaşın bölgeye akın ettiği yer alıyor. Ayasofya önünde toplanan kalabalık kararı sevinç gösterileriyle karşıladı. Ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşlar meydanda sevinç gösterileri yapıyorlar.