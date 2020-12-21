MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Dünyanın en ilginç deneyimleri açıklandı! Türkiye de listede...
GeriEkonomi Son dakika... Dünyanın en ilginç deneyimleri açıklandı! Türkiye de listede...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 09:01 | 

Son dakika... Dünyanın en ilginç deneyimleri açıklandı! Türkiye de listede...

2020 turizm açısından dünyada çok hareketli geçmese de, kullanıcıların yorumlarıyla TripAdvisor dünyanın en güzel 25 deneyimini sıraladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Türkiye'den yapılacak bir şey de listede yerini aldı. İşte o liste...

2
Abone Olgoogle-news

Vatikan, Sistine Şapeli ve St. Peter Bazilikası Turu

Roma, İtalya

3
Abone Olgoogle-news

Chicago Mimarlık Nehir Gezisi

Chicago, Illinois

4
Abone Olgoogle-news

Floransa'dan Şehir Turu Toskana

Floransa, İtalya

5
Abone Olgoogle-news

Dalış Turu

Reykjavik, İzlanda

6
Abone Olgoogle-news

Red Rock Kanyon'da Elektrikli Bisiklet Turu

Las Vegas, Nevada

7
Abone Olgoogle-news

1-7 saatlik vintage özel sepetlerle şehir turu

Paris, Fransa

8
Abone Olgoogle-news

Anne Frank Evi Amsterdam'da başlayan 1 Saatlik Lüks Kanal Turu

Amsterdam, Hollanda

9
Abone Olgoogle-news

Ubud'da Jungle Swing yapmak

Ubud, Endonezya

10
Abone Olgoogle-news

TukTuk'la akşam yemeği

Xi'an, Çin

11
Abone Olgoogle-news

Rafting yapmak

Rotorua, Yeni Zelanda

12
Abone Olgoogle-news

Madeira Adası'nda kanyon geçişiCanico, Portekiz

13
Abone Olgoogle-news

Tuktuk'la yemek ve tur

Pekin, Çin

14
Abone Olgoogle-news

Yukarı Atlaslar'da tur

Marakeş, Fas

15
Abone Olgoogle-news

Barselona elektrikli bisikletle fotoğraf turu

Barselona, İspanya

16
Abone Olgoogle-news

Chiang Mai Thai ve Akha Yemek Dersi

Chiang Mai, Tayland

17
Abone Olgoogle-news

Yürüyüş turu

Berlin, Almanya

18
Abone Olgoogle-news

Yemek turu

Hanoi, Vietnam

19
Abone Olgoogle-news

(Küçük grup turları: Publar) Yürüyüş turu

Londra, İngiltere

20
Abone Olgoogle-news

Normandiya D-Gün Plajları Tam Gün Grup Turu

Courseulles-sur-Mer, Fransa

21
Abone Olgoogle-news

Safari ve barbekü

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

22
Abone Olgoogle-news

Vltava nehir gezisi ve şehir turu

Prag, Çek Cumhuriyeti

23
Abone Olgoogle-news

Atina Manzaralı Bisiklet Turu

Atina, Yunanistan

24
Abone Olgoogle-news

Yamaç Paraşütü Deneyimi

Interlaken, İsviçre

25
Abone Olgoogle-news

Paraşütle atlama

Auckland Central, Yeni Zelanda

26
Abone Olgoogle-news

Kapadokya Balon Turu ve Kahvaltı

Göreme, Türkiye

27
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi