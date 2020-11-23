Son dakika... Dünyada bir ilk! Kanser tedavisinde bomba gelişme...

Tekniğe ilişkin de bilgi veren Dan Peer, tedavinin biyopsi baz alınarak her hasta için kişiselleştirileceğini söyledi. Biyopsi ise genel bir enjeksiyon mu yoksa doğrudan tümöre enjeksiyon mu yapılacağını belirleyecek. Peer, enjeksiyonun DNA'nın kırpılması için "ufak makas işlevi" kodunu içeren mesajcı RNA'dan oluştuğunu anlattı.