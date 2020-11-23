Son dakika... Dünyada bir ilk! Kanser tedavisinde bomba gelişme...
Son dakika haberi... İsrailli bilim insanları, CRISPR Cas-9 adı verilen gen düzeltme tekniğini kullanarak, farelerdeki kanserli hücreleri yok etmeyi başardı. Araştırmayı yürüten bilim insanı Prof. Dan Peer, "Bu, CRISPR gen düzeltme sisteminin bir hayvandaki kanseri tedavi etmek için etkin olarak kullanılabildiğini kanıtlayan dünyadaki ilk çalışma" ifadesini kullandı. Dr. Peer, bu tekniğin insanlar üzerinde ne zaman kullanılabileceğini de söyledi.
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Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacılar, sistemin hayvanlarda oluşan kanseri tedavi etmek için kullanılabileceğini savunuyor.
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Araştırması bilimsel hakemli 'Science Advances' dergisinde yayınlanan Profesör Dan Peer, İsrail medyasına verdiği demeçte, "daha zarif kemoterapi" olarak tanımladığı sürecin herhangi bir yan etkisinin görülmediğini aktardı.
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Prof. Peer, "Bu şekilde tedavi edilen bir kanser hücresinin tekrar aktif hale gelmeyeceğine inanıyoruz Bu teknoloji kanser hastalarının hayat beklentisini artırabilir. Ve umuyoruz ki bir gün tedavi edebilir" ifadesini kullandı.
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Dan Peer, bu teknikle tümörün üç uygulamada yol edilebileceğini de sözlerine ekledi.
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Times of Israel gazetesine konuşan Prof. Peer, "Bu teknoloji, kanserli hücrelerdeki DNA'yı fiziksel olarak kesebiliyor ve o hücreler hayatta kalamıyor" derken, bu sürecin en nihayetinde tüm vücuda uygulanan kemoterapiyle yer değiştirmesini umduğunu belirtti.
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Araştırmada gliyoblastom, beyin kanseri ve metastatik yumurtalık kanseri gibi en agresif kanser türlerinden mustarip yüzlerce fare üzerinde gerçekleştirildi.
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'Science Advances' dergisine göre; bu tedaviyi alan farelerin yaşam beklentisi iki kat artarken, hayatta kalma oranı ise yüzde 30 daha yüksek çıktı.
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Prof. Peer, ekibinin bu tedavi yöntemini tüm kanser türleri geliştirmeyi planladığını ve tekniğin iki yıl içerisinde insanlar üzerinde kullanabileceği müjdesini verdi.
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Tekniğe ilişkin de bilgi veren Dan Peer, tedavinin biyopsi baz alınarak her hasta için kişiselleştirileceğini söyledi. Biyopsi ise genel bir enjeksiyon mu yoksa doğrudan tümöre enjeksiyon mu yapılacağını belirleyecek. Peer, enjeksiyonun DNA'nın kırpılması için "ufak makas işlevi" kodunu içeren mesajcı RNA'dan oluştuğunu anlattı.
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Prof. Peer, "12 yıl önce mesajcı RNA ile tedaviden bahsettiğimizde, insanlar bunun bilim kurgu olduğunu düşünüyordu. Yakın gelecekte kanser ve başkaca genetik hastalıklar için genetik taşıyıcılara dayanan birçok kişiselleştirilmiş tedavi göreceğimize inanıyorum" dedi.
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CRISPR Cas-9 gen düzeltme tekniği, bilim insanlarına DNA'da kesin/tam değişiklikler yapma imkânı sağlıyor.
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Hatta bu tekniği bulan bilim insanları Jennifer Doudna ve Emmanuelle Charpentier bu yıl Nobel Kimya Ödülü'ne değer görüldü.