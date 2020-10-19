Son dakika... Dünya yeniden alarmda! Kısıtlamalar başladı: Uçuşlar ne olacak?

Hollanda - ülke içinde kaçınılması gereken zorunlu olmayan seyahat Hollanda hükümeti, 1 Temmuz'a kadar üçüncü ülkelerden zorunlu olmayan seyahatleri kısıtlıyor, ancak AB vatandaşları - İngiliz vatandaşları da dahil - artık ülkeye girebilir. Ancak, Andorra, Avusturya (Innsbruck ve Viyana), Belçika (Antwerp, Brüksel-Başkent Bölgesi, Liège ve Walloon Brabant illeri), Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka (Kopenhag, Faaborg-Midtfyn ve Slagelse), Fransa (Paris) , Bouches-du-Rhône, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines, Sarthe, Rhône, Gironde bölümleri, Haute-Garonne, Gard, Var, Vaucluse, Hérault, Alpes-Maritimes ve Loiret, Côte-d'Or, Seine-Maritime, Nord, Corse-du-Sud, Haute Corse, l'Ain, Ille-et-Vilaine, Isère , Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Bas-Rhin, Haute-Marne, Indre -et-Loire, Landes, Marne, Meurthe-et-Moselle, Seine-Maritime, Tarn, Vienne, Ariège, Aube, Charente, Doubs, Gers,Haute Loire, Haues-Pyrénées, Haute Vienne, Oise, Somme ve Saône et Loire), Yunanistan (tüm Yunan adaları), Macaristan (Budapeşte), Malta, Monako, Portekiz (Metropolitana de Lisboa ve Leziria do Tejo Bölgesi), Romanya, İspanya , İsviçre (Cenevre Kantonları, Freiburg ve Vaud) varışta 14 gün süreyle kendi kendini karantinaya almaları şiddetle tavsiye edilir. Diğer birçok ülke gibi, el sıkışmak, sosyal mesafeyi korumak ve el yıkamak gibi konularda katı kurallar vardır.