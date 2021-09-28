Son dakika... Dünya bu sözlerle sarsıldı: Koronavirüste tek şansımızı kaybettik!
2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs ile ilgili ezber bozan açıklamalar geldi. Virüse karşı aşı üreten Pfizer ve Moderna'nın CEO'larının açıklamalarının ardından Almanya'dan oldukça kötü bir haber geldi.
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Gezegenimiz tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Dünya genelinde 5 milyona yakın insanın hayatına mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.
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Virüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Bilim insanları ilaç için de pek çok çalışma yürütüyor. Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşı yapılırken bu durum sayesinde tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.
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Son dönemde Delta varyantı ile gündemde olan virüs artık daha bulaşıcı. Zira DSÖ'nün 'endişe verici' sınıfına aldığı varyant nedeniyle pek çok ülkede takviye alışlama kararı alındı.
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Delta dünyanın dört bir yanında vaka artışlarına sebep olurken virüs ile ilgili peş peşe ezber bozan açıklamalar geldi.
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PFIZER VE MODERNA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
Virüse karşı aşı üreten Pfizer ve Moderna'nın CEO'ları 'koronavirüs aşıları olmaya devam edeceğiz' açıklamasında bulunmuştu. Almanya'dan gelen son haber ise tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü.
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Wired'da yer alan habere göre, 'eski normal'e dönmek asla mümkün olmayacak. Başka bir deyişle umulanın aksine koronavirüs hayatımızdan asla tamamen çıkmayacak.
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Alman podcast Pandemia'ya konuşan Wellcome Trust'ın direktörü Jeremy Farrar'a göre, koronavirüs önümüzdeki dönemde pandemi olmaktan çıkıp, endemik bir hastalık haline gelecek. Yani dünyadan tamamıyla silinemeyecek.
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DÜNYA ŞANSINI KAYBETTİ!
Koronavirüsü tamamen silmek için fırsatın pandeminin ilk haftalarında bir şansımız olduğunu belirten UCL Genetik Enstitüsü'nü yöneten Francois Balloux ise artık bu şansın kaçtığı görüşünde
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'ENİNDE SONUNDA GERİ GELECEK'
'Küresel eradikasyon fırsatının pandemi sırasında çok, çok erken kaybolduğuna inanıyorum' diyen bilim insanı tezini şu sözler ile savundu: Bunu yerel olarak ortadan kaldırabilirsiniz, 'İran, Afganistan, Somali... Dünyanın herhangi bir yerinde bir odak olduğu sürece, eninde sonunda geri gelecektir.'
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Asya-Pasifik Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Derneği başkanı Paul Tambyah da dünyanın Kovid-19'u tamamen silme şansını kaybettiği görüşünde.
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Kovid-19 pandemisinin çiçek hastalığı ve hatta orijinal SARS gibi ortadan kaldırılamamasının altını çizen Tambyah bunun üç ana sebebi olduğunun altını çizdi.
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Kovid-19'un çok geniş bir alana yayıldığını belirten bilim insanı 'Virüsü tamamen ortadan kaldırmayı çok zorlaştıran hayvan rezervuarları var ve SARS'tan farklı olarak, ara hayvan konakçısını bilmiyoruz' dedi.
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Bilim insanları koronavirüsün bir yıl içinde pandemi olmaktan çıkacağının altını çiziyor ve önümüzde iki ihtimal olduğunu belirtiyor.
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Uzmanlar koronavirüs pandemisinin 2 şekilde son bulacağı konusunda hemfikir. Ya herkes aşı olacak ya da herkes enfekte olacak.
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EN KÖTÜ SENARYO
Öyle ya da böyle salgın sona erecek ancak ikinci senaryo 'en kötü olasılık' olarak gösteriliyor. Zira bu senaryoda milyonlarca insan hayatını kaybediyor.
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Uzmanlar varyantlar nedeniyle birden fazla kez enfekte olunabileceğinin altını çiziyor ve yeni vaka sayılarındaki dalgalanmalara karşı 'hazırlıklı olun' mesajı veriyor.
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Danimarka'daki Roskilde Üniversitesi'nde epidemiyolog ve nüfus sağlığı bilimleri profesörü Lone Simonsen'e göre, son 130 yılın belgelenmiş beş grip salgını, Kovid-19'un nasıl bir yol izleyeceği konusunda bize ipuçları sunuyor.
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Simonsen, En uzun küresel grip salgını beş yıl sürse de, çoğunlukla ortalama iki veya üç yıl boyunca iki ila dört enfeksiyon dalgasından oluştuğunu belirtiyor.
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Açıkça görünen şey, pandeminin altı ay içinde bitmeyeceği. Uzmanlar genel olarak mevcut salgının, küresel nüfusun belki de %90 ila %95'inin bağışıklığa sahip olması durumunda ortadan kalkacağının altını çiziyor.
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Pandeminin sona ermesi için aşı olmanın kilit öneme sahip olduğuna dikkat çeken Simonsen 'Aşı yapılmayan biri açık hedeftir, çünkü virüs bu sonbahar ve kış geniş bir alana yayılacak ve çoğu kişiyi bulacaktır' dedi.