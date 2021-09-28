Son dakika... Dünya bu sözlerle sarsıldı: Koronavirüste tek şansımızı kaybettik!

'ENİNDE SONUNDA GERİ GELECEK' 'Küresel eradikasyon fırsatının pandemi sırasında çok, çok erken kaybolduğuna inanıyorum' diyen bilim insanı tezini şu sözler ile savundu: Bunu yerel olarak ortadan kaldırabilirsiniz, 'İran, Afganistan, Somali... Dünyanın herhangi bir yerinde bir odak olduğu sürece, eninde sonunda geri gelecektir.'