Son dakika: Dünya bu iki haberi konuşuyor... Koronavirüsle mücadelede yeni dönem!
Dünya yaklaşık iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Bilim insanları ise salgınla mücadele kapsamında pek çok çalışmaya imza atıyor. Bu çalışmalardan koronavirüs ile mücadeleyi yakından ilgilendiren iki haber geldi.
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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüsün (Kovid-19) Dünya genelinde yaklaşık 200 milyon insana bulaştı. Resmi rakamlara göre, virüs nedeniyle 4 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti.
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Virüsün kökenini ve nasıl ortaya çıktığını hala tam olarak bilmiyoruz. Ancak pandemi ile birlikte bilim insanları neredeyse tüm mesailerini virüs ile mücadeleye ayırmış durumda.
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Bu kapsamda pek çok bilgiye ulaştık. Bilim dünyasının çabaları sayesinde salgına karşı en etkili silah olarak lanse edilen pek çok aşı geliştirdik.
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DÜNYAYI SEVİNDİREN 2 HABER
Koronavirüs ile mücadeleyi yakından ilgilendiren iki yeni haber geldi. Bilim dünyası salgınla mücadelenin seyrini değiştirebilecek bu iki çalışmayı konuşuyor.
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SPREY AŞI İÇİN GERİ SAYIM
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İsrail merkezli Oramed Pharmaceuticals'ın bir yan kuruluşu olan Oravax Medical sprey Kovid-19 aşısının klinik denemelerine başlamak için geri sayıma geçti.
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Resmi makamlardan ilk onayı alan şirket sprey aşıyı ilk geliştiren kuruluş olmaya hazırlanıyor. Uzmanlar sprey aşıların üretilmesinin daha kolay olmasından dolayı pandemi ile mücadelede kilit bir öneme sahip olabileceğinin altını çiziyor.
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Ekibin birkaç hafta içinde gerekli tüm izinleri alması bekleniyor. Şirketin CEO'su Nadav Kidron İsrail basınına yaptığı açıklamada sprey aşının enjekte edilen aşılardan daha hızlı, daha ucuz ve daha kolay üretileceğinin altını çizdi.
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Söz konusu ürünün insanların aşıyı evde kendilerine yapmalarına imkan tanıyacağını belirten Kidron sistemin The Jerusalem Post'a verdiği demeçte , şirketin tip 1 ve tip 2 diyabet hastaları için insülin kapsülleri geliştirmek için kullandığı teknolojiyle aynı olduğunu belirtti.
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VARYANTLARI 2 SAATTE TESPİT EDİYOR
Bilim dünyasından bir başka güzel haber daha geldi. Bu sefer adres Rusya. Rusya’da yeni varyantları 2 saate tespit eden test tescil edildi.
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Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Ajansı (FMBA), Kovid-19 varyantları Delta, Alfa, Beta ve Gamma'yu 2 saatte tespit edebilen yeni bir test geliştirildiğini duyurdu.
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Açıklamada söz konusu test 'eşsiz ve türünün tek örneği' olarak adlandırıldı. Aynı açıklamada 21 Temmuz'da tescil edilen testin seri üretime hazır olduğu bilgisinin altı çizildi.
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FMBA Başkanı Veronika Skvortsova konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Test, varyantları sadece 2 saatte tespit etme fırsatı tanıyor. Bu, patojenin özelliklerini anlamak ve hastalığın klinik tablosunu tahmin etmek için çok önemli' dedi.
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Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 3 milyar 760 milyon dozu geçti. Salgında vaka sayısı dünya genelinde 193 milyon 134 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 147 bine, iyileşenlerin sayısı 175 milyon 540 bine çıktı.
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Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 147 bini, Hindistan'da 31 milyon 289 bini, Brezilya'da 19 milyon 474 bini ve Rusya'da 6 milyon 54 bini geçti.