Son dakika: Dünya bu iki gelişmeyi konuşuyor... CDC'den yeni varyant uyarısı! Yeni aşıdan ilk veriler geldi
Koronavirüs pandemisi ile mücadelede ABD'nin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky'den ezber bozan açıklamalar geldi. Merakla beklenen yeni aşı ile ilgili sonuçlar ise ilk defa yayınlandı.
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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Yaklaşık 200 milyon insana bulaşan virüs 4 milyonun üzerinde hayata mal oldu.
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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Virüs pek çok farklı varyant ile karşımıza çıktı. Ancak bunlardan en tehlikelisi Delta olarak gözüküyor.
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Koronavirüs ile ilgili bilim dünyası ABD'den gelen iki açıklamaya tabiri caizse kilitlenmiş durumda. Görünen o ki dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösterilen Delta gezegenimizi bekleyen tek sorun değil.
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Zira ABD'nin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky'den ezber bozan açıklamalar geldi.
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New York Post'ta yer alan habere göre, yeni varyantlar üzerine konuşan Walensky, aşıları etkisiz bırakacak varyantlardan sadece 'birkaç mutasyon' uzakta olabileceğimize dikkat çekti.
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Bu olasılığı 'en koktuğu senaryo' olarak nitelendiren Walensky, çözüm olarak ise insanların bir an önce aşı yaptırmasını işaret etti. Zira Walensky'ye göre, aşı ile sağlanacak toplumsal bağışıklık virüsün mutasyona uğramasının önündeki en büyük engel.
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Walensky, mevcut aşıların, bilinen varyantlarının neden olduğu ciddi koronavirüs vakalarına karşı etkili olduğunu, ancak devam eden yayılmasının, hastalığın aşıların korumasının ötesinde mutasyona uğramasına izin verebileceğini söyledi.
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'Şu anda, neyse ki orada değiliz. Bu aşılar bizi ciddi hastalıklardan ve ölümden korumada gerçekten işe yarıyor' diyen Walensky aşının virüs ile mücadelede elimizdeki en güçlü silah olduğunun altını çizdi.
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Sağlık yetkilileri ise ABD'de artan koronavirüs vaka sayılarının aşılanmamış Amerikalılar tarafından kaynaklandığını vurguladı. Yetkililer, şu anda aşılanmamış kişilerin Kovid- 19 ölümlerinin yaklaşık yüzde 99,5'inden ve hastaneye yatışların yüzde 97'sinden sorumlu olduğunu söyledi.
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PFIZER'DAN YENİ AŞI AÇIKLAMASI
Öte yandan özellikle Delta varyantı sonrası gündeme gelen yeni aşı tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Almanya'nın BioNTech firması ile Kovid-19 aşısı üreten Pfizer'den konu ile ilgili yeni açıklamalar geldi.
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ABD basınında yer alan haberlere göre, ilaç üreticisi dün yaptığı açıklamada, Pfizer'in Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun Delta varyantına karşı korumayı "güçlü" şekilde artırabileceğini söyledi.
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5 KAT ARTIRIYOR
Şirket güçlendirici aşının mutasyona karşı antikor seviyelerini 18 ila 55 yaş arasındaki kişilerde sadece iki doza kıyasla beş kattan fazla artırabileceğini gösteren verileri yayınladı. 65 ila 85 yaşları arasındakiler için ise üçüncü doz, antikor seviyelerini 11 kattan fazla artırdı.
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Pfizer ayrıca, olası bir üçüncü doz konusunda 'acil kullanım izni' için ağustos ayında gerekli başvuruları yapacaklarını ve gelecekte bir takviye doza ihtiyaç duyulabileceğinin altını çizdi.
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BionTech'in CEO'su Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde üçüncü bir doza gerek kalmayabileceğini belirtmiş ve buna ilişkin kararın sadece hükümetler tarafından alınabileceğini sözlerine eklemişti.
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Pfizer ayrıca Kovid-19 aşısının tüm yıl satışları için tahminini, yaklaşık yüzde 29 oranında artırarak 33,5 milyar dolara yükseltti.