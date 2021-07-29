Son dakika: Dünya bu iki gelişmeyi konuşuyor... CDC'den yeni varyant uyarısı! Yeni aşıdan ilk veriler geldi

Bu olasılığı 'en koktuğu senaryo' olarak nitelendiren Walensky, çözüm olarak ise insanların bir an önce aşı yaptırmasını işaret etti. Zira Walensky'ye göre, aşı ile sağlanacak toplumsal bağışıklık virüsün mutasyona uğramasının önündeki en büyük engel.