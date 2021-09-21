Son dakika: Dünya bu açıklamayı konuşuyor... Aşıda sıralama değişti!

LİSTE DEĞİŞTİ: BU BELİRTİLERE DİKKAT Öte yandan uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.