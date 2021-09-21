Son dakika: Dünya bu açıklamayı konuşuyor... Aşıda sıralama değişti!
Dünya 2019'un son günlerinden beri koronavirüse çare arıyor. BU kapsamda pek çok aşı geliştirildi. ABD'den gelen açıklama ise aşıdaki sıralamayı değiştirdi. İşte koronavirüse karşı en etkili aşı...
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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-19 5 milyona yakın cana mal oldu. Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor.
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Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.
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Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşılama yapıldı ve bu sayede pek çok hayat kurtarıldı. Peki virüse karşı en etkili aşı hangisi?
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AŞIDA SIRALAMA DEĞİŞTİ
Bu tartışma Johnson & Johnson cephesinden gelen açıklama ile bir kez daha alevlendi. Zira Şirketten yapılan resmi açıklama ile aşıdaki sıralama değişti.
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Şirket bugün yaptığı resmi açıklamada geliştirdiği aşısının iki dozunun hastalığa karşı daha güçlü koruma sağladığını gösterdiğini duyurdu ve merakla beklenen oranları açıkladı.
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İlaç üreticisinin tek dozluk aşısını aldıktan iki ay sonra yapılan bir güçlendirici aşının (2. doz) koronavirüse karşı etkinlik oranını yüzde 94'e çıkardığı bilgisinin altı çizildi.
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DİĞER AŞIŞAR NE KADAR KORUYOR?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırmasına göre, Moderna'nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağlıyor.
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11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna'nın ardından bu oranın diğer Kovid-19 aşısı Pfizer-BioNTech'te yüzde 88 olduğu bilgisine ulaşıldı.
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Johnson & Johnson'ın bu açıklaması sonrası aşıdaki sıralama değişti. Johnson & Johnson aşısı yüzde 93 ile en etkili koronavirüs aşısı konumuna yükseldi.
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Ancak şirketin yaptığı bu açıklama henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından incelenmediği için resmi kurumlar tarafından kabul görmüş değil.
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LİSTE DEĞİŞTİ: BU BELİRTİLERE DİKKAT
Öte yandan uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.
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İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle koronavirüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor.
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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.
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Ancak uzmanlar bunun sadece en yaygın 5 semptom olduğunun altını çiziyor. Mu ve Delta varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise şöyle...
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1- Yüksek ateş 2- Titreme 3- Devamlı öksürük 4- Koku kaybı veya değişikliği 5- Tat kaybı veya değişikliği 6- Baş ağrısı 7- Olağandışı yorgunluk
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8- Boğaz ağrısı 9- Bilinçte bulanıklık 10- Deri döküntüsü 11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler 12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları 13- Nefes darlığı 14- Göğüs ağrıları
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15- kas ağrıları 16- Boğuk ses 17- İshal 18- İştahsızlık 19- Karın ağrısı 20- Burun akması 21- Hapşırma