Gündem Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 - 21:16 | 31 Mayıs 2021 - 21:16

Son dakika: Düğünler ne zaman yapılacak.. Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı.. Erdoğan açıkladı işte detaylar..

Düğünler ile ilgili gelişmeler bir çok çift tarafından merak ediliyor. Bir süredir kapalı olan düğün salonları ile kısıtlama olan düğünler için ne zaman bir normalleşme başlayacağı, düğün yapacak çiftlerin yanı sıra aileleri tarafından da merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarını Kabine Toplantısı sonrası madde madde açıkladı. Yeni normalleşme kararlarına göre, Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacak. Restoranlar ise sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Pazar günleri ise sadece paket servisi yapabilecek. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?