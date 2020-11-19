MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: DSÖ'den korkutan Avrupa uyarısı: Koronavirüs 17 saniyede bir can alıyor!
GeriDünya Son dakika: DSÖ'den korkutan Avrupa uyarısı: Koronavirüs 17 saniyede bir can alıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
AA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 17:14 | 

Son dakika: DSÖ'den korkutan Avrupa uyarısı: Koronavirüs 17 saniyede bir can alıyor!

Avrupa'da yeni tip koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeniden tırmanış gözlenirken, özellikle salgını ağır geçiren hastaların sayısındaki artışlar, sağlık sistemleri üzerindeki baskının artmasına yol açıyor. Hemen tüm ülkelerden vaka sayısı rekorları gelirken korkutan açıklamayı salgında en yetkili kurum yaptı: DSÖ'ye göre Kovid-19 salgını Avrupa'da her 17 saniyede bir can alıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını son haftalarda özellikle Avrupa kıtasında büyük bir tırmanışa geçmiş, ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayılarındaki artış büyük panik yaratmıştı.

2
Abone Olgoogle-news

Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkeler salgının ilk zamanlarındaki virüs tedbirlerine geri dönerken hükümetler de salgın kabusundan uyanmak için büyük mücadele veriyor.

3
Abone Olgoogle-news

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge bugün yaptığı korkutan açıklamada, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa kıtasında virüsten her 17 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

4
Abone Olgoogle-news

Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 28'inin Avrupa kıtasında görüldüğünü söyledi.

5
Abone Olgoogle-news

Salgın nedeniyle ülkelerdeki sağlık sistemlerine ağır yük bindiğine işaret eden Kluge, Avrupa'da halen yüzde 60 olan maske kullanımının yüzde 95'e çıkması durumunda kapanma uygulamalarına gerek kalmayacağının altını çizdi.

6
Abone Olgoogle-news

Kluge, yoğun bakım ünitelerinin şu an Fransa'da yüzde 95, İsviçre'de ise tamamen dolduğunu aktardı.

7AŞILAR KOVİD-19U TAMAMEN DURDURMAYACAK
Abone Olgoogle-news

AŞILAR KOVİD-19'U TAMAMEN DURDURMAYACAK

Dünyadaki aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın umut verici olduğuna dikkati çeken Kluge, "Son birkaç gün içinde, özellikle umut vadeden iki aşı ile iyi haberler aldık. Aşılar Kovid-19'u tamamen durdurmayacak ve tüm sorularımızı yanıtlamayacak olsa da bu virüse karşı savaşta büyük bir umudu temsil ediyor." dedi

8
Abone Olgoogle-news

Kluge, aşıların başarılı olabilmesi için tüm ülkelere eşit şekilde dağıtılması gerektiğinin altını çizdi.

9
Abone Olgoogle-news

Rusya tarafından geliştirilen "Sputnik V" aşısının Macaristan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere gönderilmeye başlandığı bilgisini paylaşan Kluge, aşı konusunda son kararı ülkelerin aşı ve ilaç düzenleyici makamlarının verdiğine işaret etti.

10AVRUPADA GÜNDE ORTALAMA 4 BİN 500 KİŞİ ÖLÜYOR
Abone Olgoogle-news

AVRUPA'DA GÜNDE ORTALAMA 4 BİN 500 KİŞİ ÖLÜYOR

Kluge, Avrupa ve ABD'nin Kovid-19 salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü, virüs nedeniyle dünya genelindeki ölümlerin yüzde 26'sının Avrupa'da meydana geldiğini belirterek, "Son iki hafta Kovid-19 ölümleri yüzde 18 arttı. Geçen hafta, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle 29 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yani Avrupa bölgesinde her 17 saniyede bir kişi ölüyor." diye konuştu.

11
Abone Olgoogle-news

Son günlerde Avrupa'da virüsten ortalama 4 bin 500 kişinin yaşamının yitirdiğini belirten Kluge, daha fazla çabayla bu rakamların aşağı çekilebileceğini vurguladı.

12
Abone Olgoogle-news

Kluge, Avrupa'da ülkelerin kısmi veya tam karantina tedbirlerini yeniden yürürlüğe koymasının ardından geçen hafta Kovid-19 vaka sayısının 2 milyondan 1,8 milyona düştüğünü ifade ederek, ""Bu küçük bir sinyal ancak yine de bir sinyal." değerlendirmesinde bulundu.

13
Abone Olgoogle-news

Avrupa'da yüz milyonlarca insanın halen farklı kısıtlamalar altında yaşadığını anımsatan Kluge, bunun sonucunda ruh sağlığı sorunlarının arttığını, alkol ve madde bağımlılığı, cinsiyete dayalı şiddet, insanların işini kaybetmesi ve temel sağlık hizmetlerinde kesinti gibi yan etkilerin ortaya çıktığını kaydetti.

14AŞI İÇİN İHTİYATLI İYİMSERLİK UYARISI
Abone Olgoogle-news

AŞI İÇİN 'İHTİYATLI İYİMSERLİK' UYARISI

DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, Kovid-19 aşı çalışmalarında "cesaret verici" haberler aldıklarını belirterek, gelecek aylarda piyasaya sürülecek Kovid-19 tedavilerinde "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduklarını bildirdi.

15
Abone Olgoogle-news

Kovid-19'a karşı mücadelenin "yaşam ve geçim" arasında bir seçim olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Ekonomileri açmanın en hızlı yolu virüsü yenmektir." değerlendirmesinde bulundu.

16
Abone Olgoogle-news

Ghebreyesus, kuzey yarımküredeki vaka artışlarına dikkati çekerek, "Şu anda, bazı ülkelerde gördüğümüz vakalardaki artıştan son derece endişeliyiz. Özellikle Avrupa ve Amerika'da sağlık çalışanları ve sağlık sistemleri kırılma noktasına doğru sürükleniyor." uyarısında bulundu.

17G-20 LİDERLERİNE ÇAĞRI
Abone Olgoogle-news

G-20 LİDERLERİNE ÇAĞRI

DSÖ'nün salgına karşı küresel aşı ve tedavi programı (ACT Accelerator) ile DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) hakkıda konuşan Ghebreyesus, "G20 liderleri bu hafta sonu buluşacak. Bu, ACT Accelerator ve COVAX'a finansal ve siyasi açıdan taahhütte bulunmaları için bir fırsattır. Böylelikle, birlikte bu salgını hızla sona erdirebiliriz." diye konuştu.

18
Abone Olgoogle-news

Ghebreyesus, Avrupa Komisyonu, Fransa, İspanya, Güney Kore, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın COVAX'a 360 milyon ABD doları taahhüt ettiğini belirterek, yeni katkılarla taahhüt edilen toplam tutarın 5,1 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

19
Abone Olgoogle-news

Taahhüt edilen rakamın çok önemli olduğunun altını çizen Ghebreyesus, ancak "hayat kurtarmak, sağlık sistemlerini stabilize etmek ve Kovid-19 araçlarının (aşı, tedavi ve tıbbi ekipmanlar) hızlı bir şekilde kullanıma sunulması" için DSÖ'nün acil 4,2 milyar dolara daha ihtiyaç duyduğunu aktardı. Ghebreyesus, salgınla mücadelede, 2021 için ise 23,9 milyar dolara gereksinim duyduklarını ifade etti.

20REHAVET ZAMANI DEĞİL
Abone Olgoogle-news

REHAVET ZAMANI DEĞİL!

Kovid-19 aşı çalışmalarında ise "cesaret verici" haberler aldıklarını vurgulayan Ghebreyesus, bununla beraber gelecek aylarda piyasaya sürülecek Kovid-19 tedavilerinde (aşı-ilaç) "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduklarını bildirdi. Ghebreyesus, "Şimdi rehavet zamanı değil." dedi.

21AŞILARA İLİŞKİN PEK ÇOK SORU İŞARETİ VAR
Abone Olgoogle-news

AŞILARA İLİŞKİN PEK ÇOK SORU İŞARETİ VAR

Aşı çalışmalarına ilişkin bir soruyu cevaplayan DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise Alman BioNTech ve Amerikan Pfizer ortaklığı aşısı (yeni nesil biyoteknolojik üretim mRNA aşısı) ve Moderna'nın ürettiği aşılarda "yüksek etkinlik" gördüklerini söyledi.

22
Abone Olgoogle-news

Swaminathan, ancak bu aşıların koruma süresi, ağır hastalıklar üzerinde ve özellikle yaşlılar olmak üzere farklı alt popülasyonlar üzerindeki etkisi hakkında hala pek çok soru işareti olduğunu vurguladı.

23
Abone Olgoogle-news

Bu yüzden klinik deneylerden veri toplanmaya devam edilmesini umduklarını belirten Swaminathan, "Önümüzdeki haftalarda şu anda devam etmekte olan diğer aşı denemelerinden daha fazla sonuç almayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

24
Abone Olgoogle-news

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise aşı çalışmaları için, "Gerçekçi bir umudumuz olmalı ama henüz orada değiliz." ifadesini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi