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Son dakika: DSÖ'den korkunç uyarı... Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!
2 yıldır koronavirüsün pençesinde olan dünyaya bir kötü haber de DSÖ'den geldi. DSÖ'nün yaptığı korkunç uyarı sonrası ortaya çıkan görüntüler tabiri caizse kan dondurdu.
Dünya 2019'un son günlerinden beri tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
DSÖ'den yapılan açıklamada Mart ayına kadar Avrupa'da Kovid-19'dan 700 bin kişinin daha ölebileceğinin ve can kaybının toplamda 2 milyon 200 binin üzerine çıkarabileceğinin altı çizildi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
DSÖ'nün açıklamasından kısa süre sonra bu uyarıyı haklı çıkaran görüntüler geldi. Dördüncü dalga ile boğuşan Avrupa ülkesinden gelen görüntü resmen kan dondurdu.
Romanya'dan gelen yürek burkan görüntülerde Kovid kurbanlarının cansız bedenlerinin Bükreş Üniversite Hastanesi'nin dışındaki morgun önünde sıralandığı görülüyor.
AŞI KARŞITLARININ TEZLERİ ÇÖKTÜ
Aşı karşıtlığının ölümlerin sürmesinin yanı sıra yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken bilimi görmezden gelen bu grubu hayli üzecek bir haber geldi.
FDA TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU
Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bu tartışmalara son noktayı koydu.
Araştırmacılar, katılımcıların yüzde 63,7'sinin takviye dozdan sonra yorgunluk yaşadığını buldu. Katılımcıların yüzde 48,4'ünde baş ağrısı, yüzde 39,1'inde ise kas ağrıları saptandı.
PEŞE PEŞE SERT ÖNLEMLER
Öte yandan Avusturya, Kovid-19 aşısının yasal bir zorunluluk haline geleceğini açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni kurallar Şubat ayında yürürlüğe girecek.
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da dahil olmak üzere ülkeler, kıta genelinde rekor vaka sayıları kaydedildiği için aşılanmamış insanlar üzerinde yeni kısıtlamalar açıkladılar.