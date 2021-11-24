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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 08:01 | 

Son dakika: DSÖ'den korkunç uyarı... Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!

2 yıldır koronavirüsün pençesinde olan dünyaya bir kötü haber de DSÖ'den geldi. DSÖ'nün yaptığı korkunç uyarı sonrası ortaya çıkan görüntüler tabiri caizse kan dondurdu.

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Dünya 2019'un son günlerinden beri tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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5 milyondan fazla hayata mal olan virüs son dönemde Delta varyantı ile gündemde. Salgın ile mücadele sürerken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkunç bir uyarı geldi.
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DSÖ'den yapılan açıklamada Mart ayına kadar Avrupa'da Kovid-19'dan 700 bin kişinin daha ölebileceğinin ve can kaybının toplamda 2 milyon 200 binin üzerine çıkarabileceğinin altı çizildi.
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Aynı açıklamada 1 Mart'a kadar 53 ülkeden 49'unda yoğun bakım ünitelerinde yüksek veya aşırı yığılmanın beklendiği bilgisi de yer aldı.
5GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

DSÖ'nün açıklamasından kısa süre sonra bu uyarıyı haklı çıkaran görüntüler geldi. Dördüncü dalga ile boğuşan Avrupa ülkesinden gelen görüntü resmen kan dondurdu.
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Söz konusu görüntülerde Romanya'da Kovid-19'a bağlı ölümlerdeki artış sonrası hastanelerin morgları yetersiz kalmış durumda olduğu görülüyor.
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Romanya'dan gelen yürek burkan görüntülerde Kovid kurbanlarının cansız bedenlerinin Bükreş Üniversite Hastanesi'nin dışındaki morgun önünde sıralandığı görülüyor.
8SORUMLUYU AÇIKLADILAR

SORUMLUYU AÇIKLADILAR

Uzmanlar Romanya'da yaşanan bu durumun ana sorumlusu olarak aşılama oranlarını gösteriyor. Zira ülkede aşı olanların sayısı yüzde 40'ın altında.
9AŞI KARŞITLARININ TEZLERİ ÇÖKTÜ

AŞI KARŞITLARININ TEZLERİ ÇÖKTÜ

Aşı karşıtlığının ölümlerin sürmesinin yanı sıra yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken bilimi görmezden gelen bu grubu hayli üzecek bir haber geldi.
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Son dönemde pek çok aşı karşıtı grup aşıların hayati risklere yol açan komplikasyonlara neden olduğunu iddia ederek bu yönde paylaşımlarda bulunuyordu.
11FDA TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

FDA TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bu tartışmalara son noktayı koydu.
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Yaşları 18 ile 55 arasında değişen 306 katılımcının verilerinin incelendiği araştırmaya göre, takviye doz sonrası iddia edilen yönde bir yan etkiye rastlanmadı.
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Araştırmacılar, katılımcıların yüzde 63,7'sinin takviye dozdan sonra yorgunluk yaşadığını buldu. Katılımcıların yüzde 48,4'ünde baş ağrısı, yüzde 39,1'inde ise kas ağrıları saptandı.
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306 katılımcının 16'sınınlenf düğümlerinin şiştiği açıklandı. Söz konusu yan etkilerin hafif ve orta derece sınıfına girdiği bilgisinin altı çizildi.
15PEŞE PEŞE SERT ÖNLEMLER

PEŞE PEŞE SERT ÖNLEMLER

Öte yandan Avusturya, Kovid-19 aşısının yasal bir zorunluluk haline geleceğini açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni kurallar Şubat ayında yürürlüğe girecek.
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Rekor vaka sayıları ve düşük aşı oranlarının gözlendiği ülkeden aşı olmayan kişilere yönelik Pazartesi gününden itibaren en az 10 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Diğer birçok Avrupa ülkesi de vakalar arttıkça yeni önlemler alıyor.
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Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da dahil olmak üzere ülkeler, kıta genelinde rekor vaka sayıları kaydedildiği için aşılanmamış insanlar üzerinde yeni kısıtlamalar açıkladılar.
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Vaka sayılarının rekor düzeye çıktığı Almanya'da da, aşı olmamış kişilerin bazı kamusal alanlara girişlerinin kısıtlanması planlanıyor.
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