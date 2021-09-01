Son dakika: DSÖ'den flaş varyant açıklaması... Dünyaya bir iyi bir kötü haber!
2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün varyantları tabiri caizse paçamızı bırakmıyor. Dünya iki yeni varyantın şokunu yaşarken, DSÖ'den beklenen açıklama geldi.
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Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... 200 milyondan fazla insana bulaşan, 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan virüs ise yeni mutasyonları ile gündeme gelmeye devam ediyor.
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), mutasyonlar ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Kurum dünyaya bir iyi bir de kötü haber verdi!
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MU VARYANTI UYARISI
DSÖ, düzenli yayımladığı haftalık raporunu, özellikle Güney Amerikada etkili olan B.1.621 varyantına ayırdı. Raporda; varyantın incelenmesi gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekildi.
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FLAŞ AŞI SÖZLERİ
Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğunun altı çizildi. DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.
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YAYGINLIK SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTERİYOR
DSÖ, Mu Varyantının küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39’unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13’ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.
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İYİ HABER GELDİ: DSÖ SON NOKTAYI KOYDU
Güney Afrika'da görülen C.1.2 mutasyonu için de DSÖ'den açıklama geldi. Yapılan ilk araştırmalara göre, söz konusu varyantın 'en bulaşıcı mutasyon' olma ihtimali bulunuyordu.
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Kısa sürede dünyanın gündemine oturan bu mutasyonu mercek altına alan DSÖ, tabiri caizse konu hakkında son noktayı koydu.
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Reuters'ta yer alan habere göre, DSÖ, söz konusu mutasyonun yayılımının korkulan düzeyden çok uzakta olduğunu duyurdu. DSÖ sözcüsü Margaret Harris, varyantın henüz bir "endişe verici varyant" olarak sınıflandırılmadığını da sözlerine ekledi.
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EN HIZLI MUTASYON: C.1.2
Söz konusu C.1.2 adlı varyant ilk olarak Mayıs ayında Güney Afrika'da keşfedildi Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu, C.1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğunu belirledi.
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Bu sayı, bugüne kadar herhangi bir varyantta görülen mevcut küresel mutasyon oranının neredeyse iki katına denk geliyor. Bilim insanları ayrıca C.1.2 dizisine sahip varyantların yaklaşık yüzde 50'sinde 14 mutasyon buldu.
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HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
C.1.2, İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de de görüldü.
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BU 4 MUTASYONDAN 'ENDİŞE' EDİLİYOR
DSÖ, koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayırarak inceliyor. Bunlar, VOC (endişe varyantları) ve VOI (ilgi varyantları) olarak sınıflandırılıyor.
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Şimdiye kadar dört varyant endişe varyantları listesine girdi. Bunlar; 193 ülkede görülen Alfa, 141 ülkede görülen Beta, 91 ülkede tespit edilen Gamma, 170 ülkede tespit edilen ve son dönemde etkili olan Delta varyantları.
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Mu Varyantı ise şimdilik ilgi varyantları arasında sınıflandırılıyor.