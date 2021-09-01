Son dakika: DSÖ'den flaş varyant açıklaması... Dünyaya bir iyi bir kötü haber!

FLAŞ AŞI SÖZLERİ Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğunun altı çizildi. DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.