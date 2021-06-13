Son dakika: Doktorlar nedenini açıklayamıyor! Dünya rekoru kırdı
Daha önce nedeni açıklanamayan bir şekilde uzayan kirpikleri ile dünya rekoru kıran Çinli kadın kendi rekorunu da kırdı ve bir kez daha Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi.
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Dünya ikinci defa Guinness rekoru kısan Çinli kadını konuşuyor. Ülkenin güneydeki Changzhou şehrinde yaşayan You Jianzia, sol göz kapağının kirpiklerinin normalden çok daha hızlı uzadığını fark etti.
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Bilimsel olarak bir açıklaması olmayan bu durum Çinli kadının kırılması hayli güç bir rekora imza atmasına imkan tanıdı. İlk olarak 2016 yılında kirpikleri 12,5 cm olarak ölçülen kadın adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırdı.
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5 yıl sonra yeniden günceme gelen kadın kendi rekorunu kırdı. Kirpikleri yaklaşık 21 santimetreye ulaşan kadın Guinness yetkililerinin incelemesi sonrası hem kendi rekorunu genişletti hem de bir kez daha dünya rekoru kırdı.
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İŞTE İLGİNÇ REKORTMENLER
Ancak ilginç rekorlar ile adını duyuran tek isim You Jianxia değil. İşte Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren ilginç rekortmenler...
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Dünyanın en uzun tırnaklı kadını rekoru Amerikalı Ayanna William'a ait. Tırnaklarının toplam uzunluğu 576.4 cm. William bir röportajında birisinin kendisine "tuvalete nasıl gidiyorsun" diye sorduğunu ancak bu konuda zorlanmadığını anlatmıştı.
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Milanyumdan sonra doğmuş ve YouTube'da videosu en çok görüntülenme almış YouTuber. Ryan Toys Review isimli YouTube kanalına sahip olan 6 yaşındaki Ryan'ın 16 Mayıs 2015'te yüklediği video 12 milyondan fazla görüntülenme aldı.
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Dünyanın en uzun kedisi Arcturus. 48.4 cm uzunluğunda ve 13 kilo ağırlığında. O kadar uzun ki, yemeğini masaya uzanıp yiyebiliyor.
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Alman Andre Ortolf dünyanın gözleri kapalıyken en fazla tenis topunu yakalama rekorunun da sahibi: 1 dakikada 32 tane top
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Dünyanın en büyük bebek arabası. Jamie Roberts ve Tom Koltun tarafından yapılan bu bebek arabası 1.38 metre uzunluğunda
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Dünyanın en hızlı hardal içme rekoru 30 saniyede 4.16 gram ile Alman Andre Ortolf tarafından kaydedildi.
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Dünyanın etiketlerle yapılmış en büyük topu 105.52 kilo ile Amerikalı John Fischer tarafından yapıldı.
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Dünyanın en büyük el yapımı kapalı vagonu. 10 metre uzunluğunda, 3.65 metre genişliğinde ve 7.6 metre yüksekliğinde. Vagon ABD'nin Illinois eyaletinde bulunmakta.
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Jonn Bitmead isimli araba tamircisi, klasik haline gelmiş çocuk arabası olan Cozy Coupe'un yetişkinler için olan versiyonunu üretti. Bu araba en büyük oyuncak araba olarak rekorlar kitabına girdi.
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Dünyanın en hızlı ip üzerine yürüme rekoru Fransız Lucas Milliard tarından Hailuogu Milli Parkında gerçekleşti. Lucas Milliard, 100 metreyi 59.73 saniyede yürüdü.
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Dünyanın en yaşlı vücut geliştirmecisi rekoru Amerikalı Jim Arrington'a ait. 83 yaşında
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Dünyanın en uzun afro saçına sahip insanı 52 cm ile Amerikalı Benny Harlem.
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Dünyanın en büyük Batman koleksiyonu. Amerikalı Brand Ladner tam 8226 Batman eşyasına sahip.
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Dünyanın ilk protez dövme kolu Fransız JL Gonzal tarafından yapıldı ve Fransız JC Sheitan Tenet tarafından kullanıldı.
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Alman Andre Ortolf ayrıca dünyanın en hızlı patates yeme rekoruna da sahip: 1 dakikada 893 gram.
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Dünyanın en uzun köpeği Freddy sahibi Clare Stonman ile.
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10 tane çemberden en hızlı geçen köpek Neo
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Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi Cygnus
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Dünyanın ofis sandalyesi ile en hızlı gitme rekoru 100 metreyi 31.92 saniyede giden yine Andre Ortolf'a ait.
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Dünyanın kırbaçla en fazla parçasının çıkarıldığı Jenga rekoru Amerikalı April Choi'ye ait.
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Dünyanın ilk kafatasına anten protezi taktıran insanı İngiliz Neil Harbisson.
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Dünyanın en çok patlatılan konfetisi rekoru da Alman Andre Ortolf'a ait: 1 dakikada 78 tane.
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Tavşan Bini ise bir tavşan tarafından atılan en fazla smaç sayısına sahip.
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Dünyanın en uzun bacakları Rus Ekaterina Lisina'ya ait. Sol bacağının uzunluğu 132.8 cm, sağ bacağınınki ise 132.2 cm. Lisina'nın ayakkabı numarası ise 47.
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Bir dakikada gözü bağlı olarak en çok jöle yiyen Andre Ortolf.