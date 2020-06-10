Son dakika: DJ Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YAKIN ARKADAŞI DUYURDU
Ölüm haberini Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı DJ Hakan Kakız Instagram hesabından duyurdu.Caner Çalışır, son olarak Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı.
2
Abone Ol
O HİÇ DEĞİŞMEDİ
Ünlülerin marka danışmanı Özgür Aras, Caner Çalışır'ın ardından sosyal medya hesabından duygusal bir yazı paylaştı: Kanal D’de Seda Sayan ‘Sabahların Sultanı’nını yaparken program asistanımızdı Caner Çalışır. Kulis kapısının önünde Seda Sayan’ı hayranlıkla izlerken bulurdum onu hep. Çok saygılı ve sevgi doluydu. Sosyal medya da fenomen oldu! O’nu bu tanınırlık hiç değiştirmedi o hep aynı saygılı ve sevgi dolu Caner kaldı.
3
Abone Ol
KERİMCAN DURMAZ'IN HAYATINA DOKUNAN DA O
Kerimcan Durmaz’ın hayatına dokunan da o. Onun bir parti fikriyle başladı ikisininde serüveni ve arka arkaya açıldı kapılar.Her tanınanın hayatında olduğu gibi işin içine para girince, etrafında dalkavuklar çoğaldıkça bazen en iyi dostlarınla bile aran açılabiliyor. Belki de küs gitti en sevdiği hayallerinin ortağı dostuna.Umarım kendi adına hayal ettiklerini yaşayarak veda etmiştir.O kadar üzülüyorum ki bu erken vedalara.Ahhh Caner... Sen bizim hayatımıza renk kattın , gülümsettin yeni mekanına da ışık olacaksın eminim...Allah’ım seni korusun!Hoşcakal Caner.
4
Abone Ol
HUZURLA UYU CANER
İrem Derici "Daha 1 hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm"
5
Abone Ol
HAYATIMIN EN GÜNÜ GÜNLERİNDEN BİRİ
Selin Ciğerci: Bugün hayatımın en kötü günlerinden birini yaşıyorum, mekanın cennet olsun arkadaşım❤️
6
Abone Ol
CANER ÇALIŞIR KİMDİR?Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla ünlüler dünyasına adım atan ve “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birlikte oldukça popüler olan Caner Çalışır ayrıca, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol almış, Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmıştı.