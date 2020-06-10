Son dakika: DJ Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

KERİMCAN DURMAZ'IN HAYATINA DOKUNAN DA O Kerimcan Durmaz’ın hayatına dokunan da o. Onun bir parti fikriyle başladı ikisininde serüveni ve arka arkaya açıldı kapılar.Her tanınanın hayatında olduğu gibi işin içine para girince, etrafında dalkavuklar çoğaldıkça bazen en iyi dostlarınla bile aran açılabiliyor. Belki de küs gitti en sevdiği hayallerinin ortağı dostuna.Umarım kendi adına hayal ettiklerini yaşayarak veda etmiştir.O kadar üzülüyorum ki bu erken vedalara.Ahhh Caner... Sen bizim hayatımıza renk kattın , gülümsettin yeni mekanına da ışık olacaksın eminim...Allah’ım seni korusun!Hoşcakal Caner.