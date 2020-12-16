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Hürriyet
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Ekonomi
Noyan DOĞAN
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 08:33 | 

Son dakika... Dikkat: Birçok kişi bunu bilmiyor! Aylık 1.177 lira destek alabilirsiniz

Hürriyet Gazetesi Yazarlarından Noyan Doğan kendisine gelen soruları köşesinden yanıtladı. İşte tazminattan emekliliğe, desteklerden kısa çalışma ödeneğine birçok kişinin bilmediği detaylar...

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
1İŞVEREN TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARTABİLİR
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İŞVEREN TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARTABİLİR

Soru: 30.11.2020 tarihinde belirli iş sözleşmesinin sona ermesi ile işten çıkarıldım. Kurum yasak olmadığını beni çıkarabileceğini söyledi. Tazminat için arabuluculuğa başvurdum, tazminat hak edebilir miyim? Cansu T.

2
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Cevap: Pandemi döneminde işten çıkarma yasağı olsa da işverenin, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanları sözleşme bitiminde işten çıkarma hakkı bulunuyor.

3
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Son yapılan düzenleme ile işverene bu hak tanındı. Belirli süreli iş sözleşmesi kendiliğinden sona erdiğinde çalışan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alamaz.

4KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURULMALI
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURULMALI

Soru: Mart ayından beri kısa çalışmadan yararlanıyoruz. Kasım ayında tekrar işe döndüm. Fakat işyerim ücretsiz izne çıkardı, kısa çalışmadan yararlanamayacağım söylendi. Böyle bir durum olabilir mi? Ali E.

5
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Cevap: İşyerinizin sizi ücretsiz izne çıkarma hakkı var. Kısa çalışma ödeneğinden de yararlanabiliyorsunuz. İşyerinizin, sizin için kısa çalışmaya başvurmamasının nedenini açıklamamışsınız.

6
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Kısa çalışma ödeneği alma hakkı varken, işveren bu haktan yararlanmayıp, sizi ücretsiz izne çıkarırsa, bu durumda ücretsiz izin desteği de alamazsınız. Çünkü ücretsiz izin desteğinden kısa çalışma ödeneği alamayanlar yararlanabiliyor. İşvereniniz ile durumu konuşmalısınız.

7BAŞVURU İÇİN SON GÜN 31 ARALIK
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BAŞVURU İÇİN SON GÜN 31 ARALIK

Soru: İşyerim, daha önce 450 gün prim gün sayım tutmadığı için nakdi ücret desteğine başvuru yapmadı. Şuan gün sayım tutuyor iş yerim kısa çalışma ödeneğine başvurabilir mi? Dilan A.

8
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Cevap: Yeni yapılan düzenleme ile son 60 gün hizmet akdine tabi olunması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödenmiş olunması halinde yeniden kısa çalışma ödeneğine başvurulabilir.

9
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Bu hak 31 Aralık tarihine kadar geçerli. İşyeriniz sizin için de başvuruda bulunabilir.

10OCAKTA EMEKLİ OLURSANIZ TAZMİNAT ARTAR
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OCAKTA EMEKLİ OLURSANIZ TAZMİNAT ARTAR

Soru: 25 Aralık 2020 tarihinde emekli olmayı hak ediyorum. Mevcut verilere göre emeklilik dilekçemi aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı vermem daha avantajlı olur? Tuğba M.

11
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Cevap: Bu yılın sonuna kadar emekliliğinizi isteyecekseniz 2019 yılındaki gelişme hızına göre güncelleme katsayısı hesaplanarak maaşınız bağlanacak. 2021’in ocak ayında emekli olacaksanız hesaplamalar 2020 yılına göre yapılacak ve üzerine geçmiş altı aylık enflasyon oranı kadar artış eklenecek.

12
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Ayrıca bu yılsonunda emekli olanlar ile 2021’de emekli olanların alacakları kıdem tazminatı da farklı olacaktır. Bunun kararını siz vereceksiniz. Ancak 2021’de emekli olursanız kıdem tazminatınız daha yüksek olur.

13KISA ÇALIŞMADA KIDEM HESABA KATILMAZ
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KISA ÇALIŞMADA KIDEM HESABA KATILMAZ

Soru: Nisan ayında kısa çalışma ödeneği alıyoruz ve işyerim ocak ayında kapanacak. Kıdem tazminatımı hesaplarlarken mart ayına mı bakacaklar? Nasıl bir hesaplama yapılacak? Nedim B.

14
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Cevap: İş kanununda kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan sürelerin, çalışanın kıdeminde hesaba katılıp katılmayacağı konusunda bir netlik yok. Bu konuda dokuz yıl önce Yargıtay’ın bir kararı var ve o karar da bu sürelerin kıdem tazminatında hesaba katılacağı yönünde.

15
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Ancak bugün için yaygın kanı, kısa çalışma süresinin kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmayacağı yönünde. Bu durumda tazminat hesabında mart ayına bakılacak demektir.

16AYLIK 1.177 LİRA DESTEK ALABİLİRSİNİZ
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AYLIK 1.177 LİRA DESTEK ALABİLİRSİNİZ

Soru: Ocak ayının başından ağustos ayına kadar işsizlik maaşı aldım. Eylül ayında yeni işe girdim. Şu anda işyerim beni ücretsiz izne gönderdi. Yeni işyerimden devlet destekli herhangi bir maaş alabilecek miyim? Semih C.

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Cevap: İşyeriniz sizi ücretsiz izne çıkardığı için, 1.177 liralık ücretsiz izinde ödenen nakdi ücret desteği ya da bir başka adıyla ücretsiz izin desteğinden yararlanabilirsiniz.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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