Son dakika... Dikkat: Birçok kişi bunu bilmiyor! Aylık 1.177 lira destek alabilirsiniz

Soru: 30.11.2020 tarihinde belirli iş sözleşmesinin sona ermesi ile işten çıkarıldım. Kurum yasak olmadığını beni çıkarabileceğini söyledi. Tazminat için arabuluculuğa başvurdum, tazminat hak edebilir miyim? Cansu T.
2
Abone Ol
Cevap: Pandemi döneminde işten çıkarma yasağı olsa da işverenin, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanları sözleşme bitiminde işten çıkarma hakkı bulunuyor.
3
Abone Ol
Son yapılan düzenleme ile işverene bu hak tanındı. Belirli süreli iş sözleşmesi kendiliğinden sona erdiğinde çalışan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alamaz.
4
Abone Ol
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURULMALI
Soru: Mart ayından beri kısa çalışmadan yararlanıyoruz. Kasım ayında tekrar işe döndüm. Fakat işyerim ücretsiz izne çıkardı, kısa çalışmadan yararlanamayacağım söylendi. Böyle bir durum olabilir mi? Ali E.
5
Abone Ol
Cevap: İşyerinizin sizi ücretsiz izne çıkarma hakkı var. Kısa çalışma ödeneğinden de yararlanabiliyorsunuz. İşyerinizin, sizin için kısa çalışmaya başvurmamasının nedenini açıklamamışsınız.
6
Abone Ol
Kısa çalışma ödeneği alma hakkı varken, işveren bu haktan yararlanmayıp, sizi ücretsiz izne çıkarırsa, bu durumda ücretsiz izin desteği de alamazsınız. Çünkü ücretsiz izin desteğinden kısa çalışma ödeneği alamayanlar yararlanabiliyor. İşvereniniz ile durumu konuşmalısınız.
7
Abone Ol
BAŞVURU İÇİN SON GÜN 31 ARALIK
Soru: İşyerim, daha önce 450 gün prim gün sayım tutmadığı için nakdi ücret desteğine başvuru yapmadı. Şuan gün sayım tutuyor iş yerim kısa çalışma ödeneğine başvurabilir mi? Dilan A.
8
Abone Ol
Cevap: Yeni yapılan düzenleme ile son 60 gün hizmet akdine tabi olunması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödenmiş olunması halinde yeniden kısa çalışma ödeneğine başvurulabilir.
9
Abone Ol
Bu hak 31 Aralık tarihine kadar geçerli. İşyeriniz sizin için de başvuruda bulunabilir.
10
Abone Ol
OCAKTA EMEKLİ OLURSANIZ TAZMİNAT ARTAR
Soru: 25 Aralık 2020 tarihinde emekli olmayı hak ediyorum. Mevcut verilere göre emeklilik dilekçemi aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı vermem daha avantajlı olur? Tuğba M.
11
Abone Ol
Cevap: Bu yılın sonuna kadar emekliliğinizi isteyecekseniz 2019 yılındaki gelişme hızına göre güncelleme katsayısı hesaplanarak maaşınız bağlanacak. 2021’in ocak ayında emekli olacaksanız hesaplamalar 2020 yılına göre yapılacak ve üzerine geçmiş altı aylık enflasyon oranı kadar artış eklenecek.
12
Abone Ol
Ayrıca bu yılsonunda emekli olanlar ile 2021’de emekli olanların alacakları kıdem tazminatı da farklı olacaktır. Bunun kararını siz vereceksiniz. Ancak 2021’de emekli olursanız kıdem tazminatınız daha yüksek olur.
13
Abone Ol
KISA ÇALIŞMADA KIDEM HESABA KATILMAZ
Soru: Nisan ayında kısa çalışma ödeneği alıyoruz ve işyerim ocak ayında kapanacak. Kıdem tazminatımı hesaplarlarken mart ayına mı bakacaklar? Nasıl bir hesaplama yapılacak? Nedim B.
14
Abone Ol
Cevap: İş kanununda kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan sürelerin, çalışanın kıdeminde hesaba katılıp katılmayacağı konusunda bir netlik yok. Bu konuda dokuz yıl önce Yargıtay’ın bir kararı var ve o karar da bu sürelerin kıdem tazminatında hesaba katılacağı yönünde.
15
Abone Ol
Ancak bugün için yaygın kanı, kısa çalışma süresinin kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmayacağı yönünde. Bu durumda tazminat hesabında mart ayına bakılacak demektir.
16
Abone Ol
AYLIK 1.177 LİRA DESTEK ALABİLİRSİNİZ
Soru: Ocak ayının başından ağustos ayına kadar işsizlik maaşı aldım. Eylül ayında yeni işe girdim. Şu anda işyerim beni ücretsiz izne gönderdi. Yeni işyerimden devlet destekli herhangi bir maaş alabilecek miyim? Semih C.
17
Abone Ol
Cevap: İşyeriniz sizi ücretsiz izne çıkardığı için, 1.177 liralık ücretsiz izinde ödenen nakdi ücret desteği ya da bir başka adıyla ücretsiz izin desteğinden yararlanabilirsiniz.