Son dakika... Dikenleri zehirli, eti zehirsiz! Restoran mönüsünün aslanı... Aslan balığının kilosu 85, porsiyonu 45 TL
Hint Okyanusu’ndan Akdeniz’e gelen istilacı tür aslan balığının tüketiminin yaygınlaştırılması için uygulama başlatıldı. Bölgedeki balıkçılardan satın alınan bu balıkların kilosu 85 TL, porsiyonu ise 45 TL'den servis ediliyor. Uzman isimden de "Aslan balıklarının etinde zehir yoktur. İnsan sağlığını sadece gövdesinde bulundurduğu zehirli dikenle tehdit eder. Onları da bir bıçak yardımıyla doğru temasla düzgün olarak kestiğinizde herhangi bir sıkıntısı yoktur." mesajı geldi.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hint Okyanusu’ndan Akdeniz’e gelen istilacı tür aslan balığının tüketiminin yaygınlaştırılması için uygulama başlattı.
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KİLOSU 85, PORSİYONU 45
Dikenleri zehirli ama eti zehirsiz olan aslan balığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan EKDAĞ şirketine ait Lara'daki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Düden Park içinde bulunan balıkrestoranının mönüsüne girdi. Bölgedeki balıkçılardan satın alınan aslan balıkları, restoranın balık tezgâhında kilogramı 85 TL’den sunuluyor. Porsiyonu ise yanındaki ikramlarla birlikte 45 TL’ye servis ediliyor.
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Restoranın resmi mönüsünde yer verdiği aslan balığını ilk sipariş eden müşteri ise balık tutkunu olduğunu belirten Okan Bakır oldu. Aslan balığının dikenli zehrinin temizlenmesi konusunda özel eğitim alan görevli tarafından temizliği yapılan aslan balığı, zeytinyağı, limon, tane karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve tuzdan oluşan sos ve yapışmaması için hafif unlandıktan sonra ızgara yapılarak servis edildi.
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Daha önce hiç aslan balığı yemediğini söyleyen Bakır, “Değişik balıkları tatmayı çok seviyorum. İlk defa aslan balığı yiyeceğim. Başka bir tatla karşılaşacağımı umuyorum” diye konuştu.
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'BAŞKA ÇAREMİZ YOK'
Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre danışmanı Lokman Atasoy da “Bu uygulamayı deniz ekosistemimize destek olmak için yapıyoruz. Aslan balıklarını yiye yiye risk olarak ortadan kalkmasına yardımcı oluruz. Çünkü bunu şu an yiyen bir predator, avcı bir balık yok. Kıyılarımızda yerli türlerimiz üzerinde baskın rol oynadığı için bunu tüketmekten başka çaremiz yok” dedi.
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ASLAN BALIKLARI İÇİN ARAŞTIRMA YAPILDI
Merkezi Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'ndeki Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde, 2018 yılından bu yana yürütülen Aslan ve Balon Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi (BAYOMA) projesi kapsamında, balıkçılık teknolojisi yüksek mühendisi Merve Karakuş tarafından aslan balıkları izlendi. Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda aylık yapılan tüplü dalışlarda aslan balıkları zıpkınlarla avlanarak, örnekleme yapıldı. Örneklenen bireylerin enstitüde kurulan laboratuvarda biyolojik ölçümleri gerçekleştirilirken, aslan balıklarının neden bu kadar yayılım gösterdiği sorusuna yanıt arandı.
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Yapılan çalışmalarda Hint Okyanusu kökenli olan aslan balıklarının ekolojik olarak büyük bir tehdit içerdiği görüldü. Aslan balıklarının yaşam alanlarındaki ticari türler dahil, tüm türlerin yavrularını yiyerek beslendiği, doymak bilmeyen bir tür olduğu ve çok hızlı yayılış gösterdiği tespit edildi. Tüm bu zararların önüne geçebilmek, yayılımını kontrol altına alabilmek için aslan balığının sofralarda tüketilmesi gerektiği görüşü ortaya konuldu. Zehirli olan dikenlerinden arındırılması durumunda etinin yenmesinde sakınca olmadığı, aslan balıklarının etinin protein deposu olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla aslan balıklarının pazarda ve restoranlarda satılması, böylece hem ekonomik kazanç elde edilmesi hem de türün yayılımının kontrol altına alınarak, ekosistem üzerindeki baskısının azaltılması hedeflendi.
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Merkezi Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'ndeki Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde, 2018 yılından bu yana yürütülen Aslan ve Balon Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi (BAYOMA) projesi kapsamında, balıkçılık teknolojisi yüksek mühendisi Merve Karakuş tarafından aslan balıkları izlendi. Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda aylık yapılan tüplü dalışlarda aslan balıkları zıpkınlarla avlanarak, örnekleme yapıldı. Örneklenen bireylerin enstitüde kurulan laboratuvarda biyolojik ölçümleri gerçekleştirilirken, aslan balıklarının neden bu kadar yayılım gösterdiği sorusuna yanıt arandı.
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Yapılan çalışmalarda Hint Okyanusu kökenli olan aslan balıklarının ekolojik olarak büyük bir tehdit içerdiği görüldü. Aslan balıklarının yaşam alanlarındaki ticari türler dahil, tüm türlerin yavrularını yiyerek beslendiği, doymak bilmeyen bir tür olduğu ve çok hızlı yayılış gösterdiği tespit edildi. Tüm bu zararların önüne geçebilmek, yayılımını kontrol altına alabilmek için aslan balığının sofralarda tüketilmesi gerektiği görüşü ortaya konuldu. Zehirli olan dikenlerinden arındırılması durumunda etinin yenmesinde sakınca olmadığı, aslan balıklarının etinin protein deposu olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla aslan balıklarının pazarda ve restoranlarda satılması, böylece hem ekonomik kazanç elde edilmesi hem de türün yayılımının kontrol altına alınarak, ekosistem üzerindeki baskısının azaltılması hedeflendi.
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'ASLAN BALIKLARININ ETİNDE ZEHİR YOKTUR'
Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde görevli balıkçılık teknolojisi yüksek mühendisi Merve Karakuş, şu bilgileri verdi:
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"Aslan balıkları Hint-Pasifik Okyanusu kökenlidir. 2014 yılında ilk olarak sularımıza giriş yapmıştır. İskenderun Körfezi'nde kaydedilmiştir.
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Hızlı yayılımcı özelliğiyle Ege sularında şu anda yayılım göstermektedir. İzmir Aliağa'da kaydedilmiştir. Yaşam alanındaki bütün türlerin yavruları ile beslenen obur bir türdür. Bu da ekosisteme zarar vermekte, tehdit etmektedir. Aslan balıklarının etinde bir zehir yoktur. İnsan sağlığını sadece gövdesinde bulundurduğu zehirli dikenle tehdit eder. Onları da bir bıçak yardımı ile düzgün bir şekilde temas ederek kestiğinizde herhangi bir sıkıntısı yoktur. Herhangi bir sıkıntı olduğunda ise ilk yardımı 40- 45 derecelik bir sıcak suda ağrı şiddeti azalıncaya kadar en az yarım saat bekletmektir. Alerjik bir bünyeniz varsa bu şiddet geçmiyorsa en yakın sağlık kuruluşuna giderek tedavi olunmalı."