Gündem Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 10:14 | 25 Eylül 2020 - 10:14

DGS'de son dakika gelişmesi: 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı... ÖSYM DGS tercih başvurusu ekranı

ÖSYM'den son dakika DGS (Dikey Geçiş Sınavı) duyurusu geldi. Günlerdir beklenen DGS tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden adaylarla paylaşıldı. Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmekte. İşte DGS tercih kılavuzu ve ÖSYM tercih başvurusu ekranı...