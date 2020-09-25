DGS'de son dakika gelişmesi: 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı... ÖSYM DGS tercih başvurusu ekranı
ÖSYM'den son dakika DGS (Dikey Geçiş Sınavı) duyurusu geldi. Günlerdir beklenen DGS tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden adaylarla paylaşıldı. Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmekte. İşte DGS tercih kılavuzu ve ÖSYM tercih başvurusu ekranı...
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DGS tercih ekranı erişime açıldı ve 2020 DGS tercih kılavuzu adaylarla paylaşıldı. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada DGS tercih tarihleri ve tercih sürecinin nasıl işleyeceğine dair detaylar verildi. İşte ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklama...
2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir...
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda yapacak. DGS tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak belirtilen tarih aralığında gerçekleştirebilecek.
Eylül’de başlayacağını belirterek, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.