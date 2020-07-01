Son dakika... Destekler uzatıldı! Kimler faydalanacak?

Buna göre, kısa çalışma ödeneği aynı şartlarda 1 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma ödeneğine başvuran işyerleri, hem yeni başvuru yapmaya gerek olmadan hem de İŞKUR tarafından uygunluk tespitine girmeden ödenekten bir ay daha yararlanabilecek. Aynı çalışanlar için ve aynı şartlarda yararlanacak. Daha önce kısa çalışmadan yararlanan ancak süresi biten işyerleri de 1 Temmuz itibariyle bir ay daha kısa çalışma ödeneği alabilecek.