Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son deprem listesi

Son depremler ile ilgili güncel açıklamalar gündemde yer alıyor. İzmir’de yaşanan büyük depremin ardından artçılar hakkında bilgi almak isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor, bu açıklamalardan depremlerin büyüklüklerini ve derinliklerini öğrenebiliyorlar. Peki 3 Kasım’da en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler hakkında detaylı açıklamalar



Son dakika deprem haberleri özellikle İzmir’de yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Son depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Sisam Adası'nda saat 09:38'de 3.1 büyüklüğünde yerin 15.4 km. derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 09:10'da ise Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.3 büyüklüğünde yerin 12.5 km derinliğinde sarsıntı oldu.