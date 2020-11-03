Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son deprem listesi
Son dakika depremler Kandilli ve AFAD'ın verileri ile güncelleniyor. İzmir'de meydana gelen depremin ardından kentte çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli verilerinde ise depremin derinliği 14.3 km olarak kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Türkiye geneli 3 Kasım son depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
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Son depremler ile ilgili güncel açıklamalar gündemde yer alıyor. İzmir’de yaşanan büyük depremin ardından artçılar hakkında bilgi almak isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor, bu açıklamalardan depremlerin büyüklüklerini ve derinliklerini öğrenebiliyorlar. Peki 3 Kasım’da en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler hakkında detaylı açıklamalar
Son dakika deprem haberleri özellikle İzmir’de yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Son depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Sisam Adası'nda saat 09:38'de 3.1 büyüklüğünde yerin 15.4 km. derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 09:10'da ise Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.3 büyüklüğünde yerin 12.5 km derinliğinde sarsıntı oldu.
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DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Sisam Adası'nda saat 09:38'de 3.1 büyüklüğünde yerin 15.4 km. derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 09:10'da ise Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.3 büyüklüğünde yerin 12.5 km derinliğinde sarsıntı oldu. Sabah saatlerinde ise saat 07:56'da Sisam Adası'nda 3.3 büyüklüğünde yerin 5.7 km derinliğinde deprem gerçekleşti. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda sarsıntıyı hissettiklerini açıkladılar.