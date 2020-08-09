Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu? 9 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler açıklaması
Son dakika depremler listesi Türkiye'de meydana gelen büyük ve küçük depremler ile anlık olarak güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi'nin 9 Ağustos son depremler verisinde, Akdeniz'de kaydedilen depremler dikkat çekiyor. Bölgede hissedilen depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'Deprem mi oldu?' sorusuna son depremler listesi üzerinden yanıt alabiliyorlar. İşte, Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
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Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen günlük depremleri paylaşmaya devam ediyor. Bitlis'te geçtiğimiz günlerde yaşanan 4,6 büyüklüğündeki deprem ve Akdeniz'de meydana gelen küçük çaplı depremlerin ardından, son depremler listesi bölge halkı tarafından takip ediliyor. Bugün meydana gelen depremlere ise Türkiye'nin komşusu olan İran'daki 5,1 büyüklüğündeki deprem yansıdı. İşte, 9 Ağustos 2020 son depremler verileri...
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İRAN'DA DEPREM
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Giylani Garb ilçesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.46'da kaydedildi.
Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------