Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu? 9 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler açıklaması

İRAN'DA DEPREM İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Giylani Garb ilçesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.46'da kaydedildi.



Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.



Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.