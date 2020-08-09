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Haber Giriş: 09 Ağustos 2020 - 19:07,

Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu? 9 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler açıklaması

Son dakika depremler listesi Türkiye'de meydana gelen büyük ve küçük depremler ile anlık olarak güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi'nin 9 Ağustos son depremler verisinde, Akdeniz'de kaydedilen depremler dikkat çekiyor. Bölgede hissedilen depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'Deprem mi oldu?' sorusuna son depremler listesi üzerinden yanıt alabiliyorlar. İşte, Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

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Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen günlük depremleri paylaşmaya devam ediyor. Bitlis'te geçtiğimiz günlerde yaşanan 4,6 büyüklüğündeki deprem ve Akdeniz'de meydana gelen küçük çaplı depremlerin ardından, son depremler listesi bölge halkı tarafından takip ediliyor. Bugün meydana gelen depremlere ise Türkiye'nin komşusu olan İran'daki 5,1 büyüklüğündeki deprem yansıdı. İşte, 9 Ağustos 2020 son depremler verileri...

2İRANDA DEPREM
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İRAN'DA DEPREM

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Giylani Garb ilçesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.46'da kaydedildi.

Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

3SON DEPREMLER LİSTESİ
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SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

--------------2020.08.09 16:13:46 38.9927 28.0268 13.8 -.- 1.2 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.09 15:30:04 38.2183 38.6338 22.6 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.08.09 15:30:04)

2020.08.09 13:38:06 36.1935 26.5448 16.1 -.- 2.4 2.6 AKDENIZ İlksel

2020.08.09 13:18:01 38.1317 42.6012 6.0 -.- 2.5 -.- CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS) İlksel

2020.08.09 13:02:43 39.4917 31.6718 0.0 -.- 1.7 -.- NASRETTIN HOCA-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2020.08.09 12:58:45 36.4120 28.7442 6.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.08.09 12:51:53 36.1553 33.5397 0.0 -.- 0.9 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.08.09 11:56:16 37.0815 27.8633 0.0 -.- 1.3 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.08.09 11:49:24 37.2235 27.8622 0.0 -.- 1.5 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.08.09 11:25:48 38.3738 32.0768 6.1 -.- 2.7 -.- DUGER-ILGIN (KONYA) İlksel

2020.08.09 10:27:14 38.3952 39.1793 4.7 -.- 1.2 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.09 09:21:55 37.8298 26.9613 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.08.09 08:24:45 38.9165 26.1888 9.6 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.08.09 08:18:05 36.5238 31.9940 24.5 -.- 2.1 -.- ALANYA (ANTALYA) İlksel

2020.08.09 08:11:29 38.3110 38.9612 5.5 -.- 2.4 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.08.09 07:58:22 38.2665 38.7130 5.2 -.- 1.6 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.09 07:35:09 39.3380 27.6422 13.6 -.- 1.6 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel

2020.08.09 07:31:53 38.2627 38.8245 14.6 -.- 2.0 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

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2020.08.09 06:38:36 38.7335 26.6037 13.5 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.08.09 06:08:58 38.9205 27.0615 17.2 -.- 1.6 -.- ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.08.09 05:51:49 40.7985 31.5515 5.4 -.- 2.0 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2020.08.09 05:00:16 40.1870 31.7178 5.0 -.- 1.8 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.08.09 04:29:03 38.3025 38.5827 7.7 -.- 1.7 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel

2020.08.09 04:23:55 38.8768 28.0315 12.4 -.- 1.3 -.- YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.09 03:30:57 36.1230 27.2537 8.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.08.09 03:18:52 38.6633 43.3693 27.7 -.- 1.7 -.- YENIKOSK-(VAN) İlksel

2020.08.09 03:06:54 38.8390 27.7955 19.8 -.- 1.9 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.09 02:48:08 38.4250 38.9310 18.7 -.- 2.0 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel

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