Son dakika depremler listesi: Bodrum'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması

Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen günlük depremleri paylaşmaya devam ediyor. Yurt genelinde anlık olarak yaşanan büyük ve küçük depremler son deprem verilerine yansırken Bodrum'da korkutan deprem meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.91 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde de hafif şekilde hissedildi. Akdeniz'de meydana gelen küçük çaplı depremlerin ardından, son depremler listesi bölge halkı tarafından takip ediliyor.