Son dakika depremler listesi: Bodrum'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması

Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen günlük depremleri paylaşmaya devam ediyor. Yurt genelinde anlık olarak yaşanan büyük ve küçük depremler son deprem verilerine yansırken Bodrum'da korkutan deprem meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.91 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde de hafif şekilde hissedildi. Akdeniz'de meydana gelen küçük çaplı depremlerin ardından, son depremler listesi bölge halkı tarafından takip ediliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 19.18'de merkez üssü Gökova Körfezi olan Muğla'nın Bodrum ilçesinin 3.43 kilometre açığında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.02.11 19:46:43 36.9600 27.6307 8.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.11 19:28:57 36.9737 27.6420 5.7 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.11 19:18:07 36.9642 27.6658 7.7 -.- 4.2 4.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.11 15:13:59 38.6807 27.9997 1.5 -.- 1.2 -.- KILCANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2022.02.11 15:00:05 39.8797 25.9203 20.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.02.11 14:57:30 39.3603 25.6587 14.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.02.11 14:15:30 38.9217 26.0033 16.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.11 14:07:19 40.8095 31.6427 0.0 -.- 1.4 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2022.02.11 13:59:29 40.6737 30.7773 7.1 -.- 1.3 -.- YENIYAYLA-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2022.02.11 13:42:37 39.8278 27.9057 5.4 -.- 0.6 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.02.11 13:39:59 40.5553 27.2472 10.8 -.- 2.7 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.02.11 12:58:59 41.5645 34.5223 5.0 -.- 1.6 -.- GOKBELEN-HANONU (KASTAMONU) İlksel
2022.02.11 12:32:15 38.5188 44.2833 7.3 -.- 2.5 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) REVIZE01 (2022.02.11 12:32:15)
2022.02.11 12:17:26 37.8318 28.8070 5.4 -.- 2.0 -.- HISARKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.02.11 12:16:01 38.8747 25.9793 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.02.11 11:41:14 37.4000 37.1205 11.2 -.- 1.3 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.02.11 11:02:19 39.8955 26.4410 10.3 -.- 1.1 -.- CAMLICA-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2022.02.11 10:56:42 39.0545 30.1748 10.9 -.- 1.7 -.- MERKEZ-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.02.11 10:36:17 39.2645 26.6840 5.3 -.- 3.2 2.9 KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2022.02.11 09:22:28 39.1217 27.5572 0.0 -.- 1.5 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2022.02.11 09:07:46 39.1227 40.7867 4.1 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.02.11 09:07:09 37.1162 28.7215 4.7 -.- 1.9 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2022.02.11 09:07:09)
2022.02.11 07:16:13 39.5753 28.8328 7.8 -.- 2.3 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.02.11 07:08:54 38.0517 27.4813 15.8 -.- 1.7 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) REVIZE01 (2022.02.11 07:08:54)
2022.02.11 05:43:36 40.8172 28.8435 6.5 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.02.11 05:36:54 38.2432 37.9877 17.3 -.- 2.4 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2022.02.11 04:01:55 40.5668 27.2735 15.2 -.- 2.2 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.02.11 01:54:09 38.0403 42.7235 11.5 -.- 2.2 -.- ALTINTAS-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2022.02.11 00:11:58 40.7553 29.1763 7.9 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel