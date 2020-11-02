Son dakika depremler: İzmir'de deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İzmir'de deprem mi oldu sorusu ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklama yapıldı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15:17’de Sisam Adası’nda 3.0 büyüklüğünde yerin 7.4 km derinliğinde, saat 14:58’de ise Ege Denizi’nde 4.4, derinliğini ise 8.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise 14:58’de İzmir Seferihisar’da 4.1 büyüklüğünde yerin 6.18 km derinliğinde deprem gerçekleşti. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili güncel açıklamalar



