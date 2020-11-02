Son dakika depremler: İzmir'de deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika depremler listesi Türkiye'de meydana gelen depremler ile güncelleniyor. İzmir'de yaşanan ve can kayıplarına neden olan depremin ardından artçı sarsıntılar AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesine yansıdı. İzmir’in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar en son nerede deprem yaşandığını merak ederek, ' İzmir'de deprem mi oldu' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.
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Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İzmir'de deprem mi oldu sorusu ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklama yapıldı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15:17’de Sisam Adası’nda 3.0 büyüklüğünde yerin 7.4 km derinliğinde, saat 14:58’de ise Ege Denizi’nde 4.4, derinliğini ise 8.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise 14:58’de İzmir Seferihisar’da 4.1 büyüklüğünde yerin 6.18 km derinliğinde deprem gerçekleşti. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili güncel açıklamalar
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DEPREM Mİ OLDU?
2 Kasım'da AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir Seferihisar’da 4.1 büyüklüğünde yerin 6.18 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 14:50’de Manisa Akhisar’da 2.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İzmir Kaplanck-Torbalı’da saat 10:57’de 3.6 büyüklüğünde, 4.4 km. derinliğinde deprem gerçekleşti.