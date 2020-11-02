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GeriGündem Son dakika depremler: İzmir'de deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 22:57 | 

Son dakika depremler: İzmir'de deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika depremler listesi Türkiye'de meydana gelen depremler ile güncelleniyor. İzmir'de yaşanan ve can kayıplarına neden olan depremin ardından artçı sarsıntılar AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesine yansıdı. İzmir’in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar en son nerede deprem yaşandığını merak ederek, ' İzmir'de deprem mi oldu' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.

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Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İzmir'de deprem mi oldu sorusu ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklama yapıldı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15:17’de Sisam Adası’nda 3.0 büyüklüğünde yerin 7.4 km derinliğinde, saat 14:58’de ise Ege Denizi’nde 4.4, derinliğini ise 8.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise 14:58’de İzmir Seferihisar’da 4.1 büyüklüğünde yerin 6.18 km derinliğinde deprem gerçekleşti. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili güncel açıklamalar

2DEPREM Mİ OLDU
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DEPREM Mİ OLDU?

2 Kasım'da AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir Seferihisar’da 4.1 büyüklüğünde yerin 6.18 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 14:50’de Manisa Akhisar’da 2.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İzmir Kaplanck-Torbalı’da saat 10:57’de 3.6 büyüklüğünde, 4.4 km. derinliğinde deprem gerçekleşti.



SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER
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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.11.02 10:33:43 37.9182 26.4690 1.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.02 10:23:12 37.8783 26.5062 13.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.02 10:15:55 37.8983 26.4848 7.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.02 10:10:35 37.7932 26.8765 7.9 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 10:09:20 38.8967 26.0020 8.2 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.02 10:08:34 38.8977 30.1238 5.1 -.- 2.2 -.- SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2020.11.02 10:02:25 37.7328 27.1210 3.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 09:59:24 37.8278 26.5607 8.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.11.02 09:59:24)

2020.11.02 09:54:59 37.9928 27.1475 1.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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