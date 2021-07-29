Son dakika depremler: Erzurum ve Muş'ta deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Adana'da 1998'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Hatay'ın Arsuz ilçesi kıyısında oluştuğu belirlenen fay kırığı, deniz canlılarının yuvası haline geldi.



Ceyhan ilçesindeki deprem nedeniyle oluştuğu belirlenen yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki fay kırığı, denizin 13-18 metre altında ve kıyıdan 15-20 metre uzaklıkta doğal resif görevi görüyor.



Çeşitli deniz canlılarına da ev sahipliği yapan fay kırığı, dalış tutkunları için de cazibe merkezi konumunda bulunuyor.



Bölgede, turistik amaçlı dalışlar düzenleniyor, dalgıçlar fay kırığı içerisindeki biyolojik çeşitliliği keşfetmenin keyfini yaşıyor.



Adana Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü (ASDEM) Başkanı İhsan Öd, AA muhabirine, fayın bölgedeki vazgeçilmez dalış noktalarından biri olduğunu söyledi.



Fay hattının her mevsim farklı canlı türlerini barındırdığını belirten Öd, "Fay, Adana depreminde kırılmış ve depremin etkisiyle ortaya çıkmış bir resif, bir kaya parçası, uzun bir kaya parçası. Ortalama 1 kilometre gibi bir uzunluğu var. Zamansal olarak değişmekle beraber 13-18 metre arasında bir derinliğe sahip." dedi.



Öd, depremin etkisiyle oluşan kaya bloklarının bölgedeki deniz canlılarına koruma sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu: