Son dakika depremler: Erzurum ve Muş'ta deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son dakika deprem verileri Muş'ta meydana gelen depremin ardından güncellendi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, saat 19.16'da Muş'un Varto ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, 21.86 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Muş'ta yaşanan deprem Erzurum'da da hissedildi. Depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, Erzurum ve Muş'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 29 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
SON DEPREMLER 29 TEMMUZ 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2021.07.29 19:16:59 39.0833 41.7093 2.0 -.- 3.6 3.7 KARAPINAR-VARTO (MUS) İlksel
07:15:18 37.8903 26.9503 10.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:05:49 36.4788 27.7405 75.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
06:50:07 37.5445 37.8735 8.0 -.- 2.7 -.- CAKIRHUYUK-BESNI (ADIYAMAN)
05:13:33 36.3657 27.1462 13.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:49:55 38.9487 26.0692 8.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
04:18:34 38.0360 27.2323 5.0 -.- 1.8 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR)
02:45:37 39.9300 25.2642 4.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
02:19:56 36.3775 27.0638 9.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
01:03:36 37.7438 29.3408 5.0 -.- 2.8 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)
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