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Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 - 19:58 | 

Son dakika depremler: Erzurum ve Muş'ta deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son dakika deprem verileri Muş'ta meydana gelen depremin ardından güncellendi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, saat 19.16'da Muş'un Varto ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, 21.86 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Muş'ta yaşanan deprem Erzurum'da da hissedildi. Depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, Erzurum ve Muş'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

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Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 29 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

2SON DEPREMLER 29 TEMMUZ 2021

SON DEPREMLER 29 TEMMUZ 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2021.07.29 19:16:59 39.0833 41.7093 2.0 -.- 3.6 3.7 KARAPINAR-VARTO (MUS) İlksel


07:15:18 37.8903 26.9503 10.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:05:49 36.4788 27.7405 75.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
06:50:07 37.5445 37.8735 8.0 -.- 2.7 -.- CAKIRHUYUK-BESNI (ADIYAMAN)
05:13:33 36.3657 27.1462 13.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:49:55 38.9487 26.0692 8.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
04:18:34 38.0360 27.2323 5.0 -.- 1.8 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR)
02:45:37 39.9300 25.2642 4.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
02:19:56 36.3775 27.0638 9.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
01:03:36 37.7438 29.3408 5.0 -.- 2.8 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Adana'da 1998'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Hatay'ın Arsuz ilçesi kıyısında oluştuğu belirlenen fay kırığı, deniz canlılarının yuvası haline geldi.

Ceyhan ilçesindeki deprem nedeniyle oluştuğu belirlenen yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki fay kırığı, denizin 13-18 metre altında ve kıyıdan 15-20 metre uzaklıkta doğal resif görevi görüyor.

Çeşitli deniz canlılarına da ev sahipliği yapan fay kırığı, dalış tutkunları için de cazibe merkezi konumunda bulunuyor.

Bölgede, turistik amaçlı dalışlar düzenleniyor, dalgıçlar fay kırığı içerisindeki biyolojik çeşitliliği keşfetmenin keyfini yaşıyor.

Adana Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü (ASDEM) Başkanı İhsan Öd, AA muhabirine, fayın bölgedeki vazgeçilmez dalış noktalarından biri olduğunu söyledi.

Fay hattının her mevsim farklı canlı türlerini barındırdığını belirten Öd, "Fay, Adana depreminde kırılmış ve depremin etkisiyle ortaya çıkmış bir resif, bir kaya parçası, uzun bir kaya parçası. Ortalama 1 kilometre gibi bir uzunluğu var. Zamansal olarak değişmekle beraber 13-18 metre arasında bir derinliğe sahip." dedi.

Öd, depremin etkisiyle oluşan kaya bloklarının bölgedeki deniz canlılarına koruma sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

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"Fay birçok canlıya ev sahipliği yapıyor, birçok türü görebiliyoruz. Aynı zamanda fay, yine bölgemize gelen lesepsiyen balık türlerine de yuva olmaya devam ediyor. Fayın üst kısmı 9 metre derinlikte alt kısmı 13-18 metre arası değişiklik gösteriyor, kum ve kayalarla dolu bir bölge. Bizim için dalış anlamında gerçekten iyi bir bölge. Çeşitli dönemlerde farklı canlıları da burada görebiliyoruz."

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