Son dakika depremler: Muğla ve Datça'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 31 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Son dakika deprem AFAD ve Kandilli verileri ile paylaşıldı. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 31 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu