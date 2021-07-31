Son dakika depremler: Muğla ve Datça'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 31 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Datça deprem son dakika Kandilli verileri ile açıklandı. Orman yangınlarının devam ettiği bölgede yaşanan deprem vatandaşları korkuttu. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ile depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, Datça'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte, 31 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Son dakika deprem AFAD ve Kandilli verileri ile paylaşıldı. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 31 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 31 TEMMUZ 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2021.07.31 23:16:09 36.3543 27.0992 9.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.31 23:13:40 36.3638 27.1108 6.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.31 23:10:36 36.4020 27.0557 6.7 -.- 3.8 4.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.31 23:04:23 36.3692 27.0675 1.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.31 22:57:55 36.3590 27.0260 9.2 -.- 4.6 4.8 AKDENIZ İlksel
08:55:26 36.3452 27.1912 19.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:47:13 37.1802 28.9403 11.5 -.- 2.1 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)
08:38:37 36.3287 27.1233 18.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:26:49 39.4038 38.5712 6.5 -.- 3.0 2.9 SABIRLI-ILIC (ERZINCAN)
08:16:17 36.0263 27.5463 10.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
07:39:26 34.4940 26.5687 12.7 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
07:16:10 36.3803 27.1610 10.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:55:47 38.7618 25.6678 5.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
05:08:38 36.3560 27.1750 17.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:20:57 38.1035 26.2028 1.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
04:06:04 37.6385 38.4538 9.1 -.- 1.2 -.- DOGANCA-SAMSAT (ADIYAMAN)
03:54:59 36.9000 27.4872 22.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:40:07 37.7587 30.1967 5.5 -.- 1.5 -.- ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA)
02:10:42 39.5605 33.9088 21.1 -.- 1.2 -.- CELEBIUSAGI-AKPINAR (KIRSEHIR)
01:21:26 35.4613 25.6140 18.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:01:24 38.9737 26.0487 10.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
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