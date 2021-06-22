Son dakika depremler: Bodrum ve Marmaris'de deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 22 Haziran Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem Ege Denizi'nde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.44’te merkez üssü Ege Denizi’nde Muğla Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peşe yaşanan depremler kısa süreli paniğe neden olurken depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz belli olmadı.



EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM



Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.44’te merkez üssü Ege Denizi’nde Muğla Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.