Son dakika depremler: Bodrum ve Marmaris'de deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 22 Haziran Kandilli son depremler listesi
Son dakika Bodrum depremi ile Kandilli depremler listesi güncellendi. AFAD verilerine göre 5.3 Ege Denizi, Datça Muğla'da deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.40 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre ise depremin büyüklüğü 5,5 olarak kaydedildi. Bodrum'da yaşanan deprem Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim, Aydın, Milas gibi çok sayıda ilçede hissedildi. Son dakika Bodrum depreminin ardından vatandaşlar Bodrum ve Marmaris'de deprem mi oldu, nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Haziran son depremler listesi...
Son dakika deprem Ege Denizi'nde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.44’te merkez üssü Ege Denizi’nde Muğla Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peşe yaşanan depremler kısa süreli paniğe neden olurken depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz belli olmadı.
EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.44’te merkez üssü Ege Denizi’nde Muğla Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.06.21 06:04:19 37.9097 27.2577 5.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.21 03:43:58 37.8348 29.2908 25.4 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.06.21 03:18:23 36.4028 27.1703 20.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.21 02:58:11 38.7120 39.4527 18.5 -.- 1.9 -.- KIRACKOY-(ELAZIG) İlksel
2021.06.21 02:46:09 36.3733 27.1812 17.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.21 02:25:56 38.1175 28.8167 5.0 -.- 1.5 -.- DERBENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2021.06.21 00:36:04 40.1168 31.6888 6.5 -.- 1.9 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.06.21 00:25:04 38.3155 38.8518 11.7 -.- 1.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.06.21 00:12:05 38.9187 43.5062 5.0 -.- 1.9 -.- COLPAN-(VAN) İlksel