Son dakika depremler 2020: İstanbul gece deprem ile sarsıldı! İşte, harita üzerinde depremin merkezi!
Son dakika depremler içerisinde yer alan İstanbul depremi, gece saatlerinde pek çok ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. 4.1 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler haritası, dün gece meydana gelen depremin geçtiğimiz aylarda meydana gelen İstanbul depremi merkezine göre oldukça uzak bir noktada gerçekleştiğini gösterdi. Peki, İstanbul depremi nerede gerçekleşti? İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler haritası aracılığıyla detaylı bilgiler
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İstanbul’da dün gece meydana gelen deprem, sabah saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Gece bazı vatandaşların hissettiği 4.1 şiddetindeki deprem, sosyal medyada da gündeme gelince, sabah saatlerinde de araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 14 Nisan’ın ilk dakikalar itibariyle tutulan son depremler kayıtlarına göre İstanbul yakınlarında sadece bir kez meydana gelen deprem, alışılagelmişin dışında Marmara Denizi yerine Karadeniz’de yaşandı. İşte, depremin meydana geldiği nokta hakkında detaylı bilginin edinilebileceği son depremler haritası ve detaylı bilgiler
14 NİSAN SON DEPREMLER HARİTASI
14 Nisan Salı gününün ilk saatlerinde İstanbul Arnavutköy açıklarında meydana gelen son depremler, bölgede yaşayan vatandaşlarda endişeye neden oldu. Geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi üzerinde bulunan fay hattında gerçekeşen İstanbul depremi, bu kez Karadeniz açıklarında, Arnavutköy’e yakın bir noktada meydana geldi. Kandilli Rasathanesinin yenin 17.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydettiği deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.
İSTANBUL DEPREMİ NEREDE MEYDANA GELDİ?
İstanbul’da meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremin merkezini görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilir ve harita üzerinden nerede meydana geldiğini görüntüleyebilirsiniz.