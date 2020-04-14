Son dakika depremler 2020: İstanbul gece deprem ile sarsıldı! İşte, harita üzerinde depremin merkezi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre ise saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.