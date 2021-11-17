Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? Depremin merkez üssü açıklandı

AFAD, Düzce'de saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İstanbul ve çevresinde birçok kentte hissedildi. CNN Türk Sunucusu Göksu Öngören Özgür, stüdyoda hissettikleri depremin ardından canlı yayında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Saat 15.40'ı gösterdiği civarda Bağcılar'daki stüdyolarımızda depremi hissettik. Kameraman arkadaşımla birlikte 'acaba mı' kaygısına düştük. Ben, başımın döndüğünü hissettim demeye kalmadı yukarıdaki ışıklara baktık ve ışıkların sallandığını görünce deprem olduğunu anladık.



AFAD daha sonra yaptığı açıklamada 15.57'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir depremin daha olduğunu duyurdu.