Son dakika deprem verileri: Deprem mi oldu, son deprem nerede oldu?
Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Artçı depremlerin neden olduğu sarsıntı nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre, son depremlerin merkez üssü, saati ve şiddetini derledik. İşte, son dakika deprem verileri…
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1
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Son depremler 26 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 26 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye ve yakın çevresinde şiddeti üç nokta üzeri ve altı sarsıntılar yaşandı.
2
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Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesine göre, en son Girit Adası açıklarında saat 05.12’de 3.0 şiddetinde 61.0 derinliğine bir deprem meydana geldi. Ayrıca gün içerisinde Van, Akdeniz, Elazığ, Osmaniye ve Ankara'da ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
3
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.