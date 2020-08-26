Son dakika deprem verileri: Deprem mi oldu, son deprem nerede oldu?

Son depremler 26 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 26 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye ve yakın çevresinde şiddeti üç nokta üzeri ve altı sarsıntılar yaşandı.