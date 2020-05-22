Son dakika deprem mi oldu? Son depremler haritası 22 Mayıs 2020

"Konteynerlerde bayramımızı şenlik havasında geçireceğiz" Konteyner kentte yaşayan depremzedelerden İbrahim Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları büyük afetin ilk gününden bugüne kadar devletin yardımları ile ayakta durduklarını belirtti.



Depremde evlerini kaybettikleri için bir süre çadırda barındıklarını, daha sonra devletin daha rahat barınmaları için çok kısa sürede tamamladığı konteyner kentlere yerleştirildiklerini ifade eden Bora, burada huzurlu bir yaşam sürdüklerini aktardı.



Koronavirüs salgınından dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram alışverişlerini dün itibarıyla tamamladıklarını belirten Bora, şöyle konuştu:



"3,5 aydır buradayız, konteynerde yaşıyoruz. Bu 3,5 aylık süreçte konteynerler gerçekten bize sıcak bir yuva oldu. Allah nasip ederse konteynerlerde ilk bayramımızı geçireceğiz. Burada bir mahalle ortamı oluştu. Şu an 450'ye yakın aile var. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için yaşıyoruz. Kazasız belasız güzel bir şekilde bayramımızı burada geçirdikten sonra inşallah salgını da hayırlısıyla atlatacağız. Rabb'im tüm Türkiye'den ve İslam aleminden bu hastalığı defetsin inşallah."