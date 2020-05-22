Son dakika deprem mi oldu? Son depremler haritası 22 Mayıs 2020
Son depremler 22 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 22 Mayıs 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Elazığ'daki depremde evleri ağır hasar gören depremzedelerin geçici olarak barınması için devlet tarafından kurulan konteyner kentlerde bayram telaşı yaşanıyor.
Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde yaşanan, 41 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda binanın hasar gördüğü depremden etkilenen vatandaşlar, devletin yardımlarıyla yaralarını sarmaya devam ediyor.
Başta bakanlıklar olmak üzere devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile hayırseverlerin maddi ve manevi desteğiyle hayata yeniden bağlanan depremzedeler, geçici olarak barındıkları konteyner kentlerde Ramazan Bayramı'nı kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Yaşadıkları afete rağmen hayatın devam ettiği mesajını veren depremzedeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında konteynerlerde aileleri ile güzel vakit geçirmek için bayram hazırlığı yapıyor.
Konteyner kentte yaşayan depremzedelerden İbrahim Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları büyük afetin ilk gününden bugüne kadar devletin yardımları ile ayakta durduklarını belirtti.
Depremde evlerini kaybettikleri için bir süre çadırda barındıklarını, daha sonra devletin daha rahat barınmaları için çok kısa sürede tamamladığı konteyner kentlere yerleştirildiklerini ifade eden Bora, burada huzurlu bir yaşam sürdüklerini aktardı.
Koronavirüs salgınından dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram alışverişlerini dün itibarıyla tamamladıklarını belirten Bora, şöyle konuştu:
"3,5 aydır buradayız, konteynerde yaşıyoruz. Bu 3,5 aylık süreçte konteynerler gerçekten bize sıcak bir yuva oldu. Allah nasip ederse konteynerlerde ilk bayramımızı geçireceğiz. Burada bir mahalle ortamı oluştu. Şu an 450'ye yakın aile var. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için yaşıyoruz. Kazasız belasız güzel bir şekilde bayramımızı burada geçirdikten sonra inşallah salgını da hayırlısıyla atlatacağız. Rabb'im tüm Türkiye'den ve İslam aleminden bu hastalığı defetsin inşallah."
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"Bayram hazırlıklarımızı yaptık, mutluyuz"
Zeynep Akdemir ise depremde ağır hasar gördüğü için evlerinin yıkıldığını, devletin kendilerine verdiği imkanla konteyner kentte yaşadıklarını kaydetti.
Konteyner kente alıştıklarını, Ramazan Bayramı'nı da konteynerde geçirecekleri için hiç sıkıntı duymadıklarını ancak salgından dolayı sevdiklerine misafirliğe gidemeyecekleri için üzüldüğünü aktaran Akdemir, "Bu bayram koronavirüsten dolayı dışarıda olamayacağız, sevdiklerimizi göremeyeceğiz belki ama biz yine de her zamanki gibi bayram hazırlıklarımızı yaptık, mutluyuz. İnşallah bu salgın sona erer de bir daha ki bayramı sevdiklerimizle birlikte geçirebiliriz. Ama bu bayramı da evde ailemizle en güzel şeklide kutlayacağız." diye konuştu.