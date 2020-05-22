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Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 14:18,

Son dakika deprem mi oldu? Son depremler haritası 22 Mayıs 2020

Son depremler 22 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 22 Mayıs 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
13:01:54 34.2847 25.5175 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
12:33:53 36.1452 33.5175 0.0 -.- 0.1 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN)
12:16:22 34.4725 25.8852 5.3 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
12:01:03 39.4645 32.8635 3.6 -.- 2.9 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)
11:57:39 37.2333 28.2122 0.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA)
10:59:12 37.8355 35.3983 2.1 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
10:30:39 36.2630 28.9882 9.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
10:24:47 36.2123 28.9277 8.8 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ
09:45:24 34.4245 25.8707 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
09:25:55 34.1387 25.5745 1.3 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (09:25:55)
09:23:04 34.2282 25.6552 7.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
09:09:26 34.0235 25.8725 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
08:45:42 37.3485 35.2668 6.4 -.- 3.3 3.4 FILIKLI-KARAISALI (ADANA)
07:33:55 39.4030 39.9953 22.9 -.- 2.0 -.- KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI)
06:40:27 34.2835 25.9550 5.0 -.- 4.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
06:21:09 39.4007 40.0085 5.0 -.- 4.2 4.1 KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI)
05:47:03 39.0470 27.8688 4.2 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
03:57:28 36.9802 28.5303 11.8 -.- 1.6 -.- CORUS-ULA (MUGLA)
03:56:56 38.2897 38.8158 3.2 -.- 2.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
03:02:04 35.4342 26.5588 8.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:00:25 35.9273 27.1760 5.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
02:51:21 39.9257 42.0037 20.6 -.- 2.2 -.- AGCASAR-KOPRUKOY (ERZURUM)
02:40:24 40.5730 25.6637 14.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
02:26:43 39.1695 26.6720 10.7 -.- 2.6 -.- ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI)
02:13:51 34.5307 26.0043 29.4 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:34:08 40.4447 27.7372 14.9 -.- 1.7 -.- OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR)
01:31:56 37.9082 27.5362 24.4 -.- 1.7 -.- DEREKOY-GERMENCIK (AYDIN)
01:22:39 35.6062 26.7197 7.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
01:14:10 39.1063 27.7982 13.3 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
00:33:47 38.4388 25.8210 1.4 -.- 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
00:26:28 40.4035 29.0988 5.4 -.- 1.9 -.- ENGURUCUK-GEMLIK (BURSA)
00:23:36 38.4053 39.2172 2.7 -.- 1.5 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
00:04:31 38.7693 25.2177 3.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI


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Elazığ'daki depremde evleri ağır hasar gören depremzedelerin geçici olarak barınması için devlet tarafından kurulan konteyner kentlerde bayram telaşı yaşanıyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde yaşanan, 41 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda binanın hasar gördüğü depremden etkilenen vatandaşlar, devletin yardımlarıyla yaralarını sarmaya devam ediyor.

Başta bakanlıklar olmak üzere devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile hayırseverlerin maddi ve manevi desteğiyle hayata yeniden bağlanan depremzedeler, geçici olarak barındıkları konteyner kentlerde Ramazan Bayramı'nı kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Yaşadıkları afete rağmen hayatın devam ettiği mesajını veren depremzedeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında konteynerlerde aileleri ile güzel vakit geçirmek için bayram hazırlığı yapıyor.

3Konteynerlerde bayramımızı şenlik havasında geçireceğiz
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"Konteynerlerde bayramımızı şenlik havasında geçireceğiz"

Konteyner kentte yaşayan depremzedelerden İbrahim Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları büyük afetin ilk gününden bugüne kadar devletin yardımları ile ayakta durduklarını belirtti.

Depremde evlerini kaybettikleri için bir süre çadırda barındıklarını, daha sonra devletin daha rahat barınmaları için çok kısa sürede tamamladığı konteyner kentlere yerleştirildiklerini ifade eden Bora, burada huzurlu bir yaşam sürdüklerini aktardı.

Koronavirüs salgınından dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram alışverişlerini dün itibarıyla tamamladıklarını belirten Bora, şöyle konuştu:

"3,5 aydır buradayız, konteynerde yaşıyoruz. Bu 3,5 aylık süreçte konteynerler gerçekten bize sıcak bir yuva oldu. Allah nasip ederse konteynerlerde ilk bayramımızı geçireceğiz. Burada bir mahalle ortamı oluştu. Şu an 450'ye yakın aile var. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için yaşıyoruz. Kazasız belasız güzel bir şekilde bayramımızı burada geçirdikten sonra inşallah salgını da hayırlısıyla atlatacağız. Rabb'im tüm Türkiye'den ve İslam aleminden bu hastalığı defetsin inşallah."

4Bayram hazırlıklarımızı yaptık, mutluyuz
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"Bayram hazırlıklarımızı yaptık, mutluyuz"

Zeynep Akdemir ise depremde ağır hasar gördüğü için evlerinin yıkıldığını, devletin kendilerine verdiği imkanla konteyner kentte yaşadıklarını kaydetti.

Konteyner kente alıştıklarını, Ramazan Bayramı'nı da konteynerde geçirecekleri için hiç sıkıntı duymadıklarını ancak salgından dolayı sevdiklerine misafirliğe gidemeyecekleri için üzüldüğünü aktaran Akdemir, "Bu bayram koronavirüsten dolayı dışarıda olamayacağız, sevdiklerimizi göremeyeceğiz belki ama biz yine de her zamanki gibi bayram hazırlıklarımızı yaptık, mutluyuz. İnşallah bu salgın sona erer de bir daha ki bayramı sevdiklerimizle birlikte geçirebiliriz. Ama bu bayramı da evde ailemizle en güzel şeklide kutlayacağız." diye konuştu.

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