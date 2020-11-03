Son dakika deprem mi oldu, nerede oldu? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri özellikle İzmir’de yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Son depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Sisam Adası’nda saat 06:34’te 3.0 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda sarsıntıyı hissettiklerini açıkladılar.