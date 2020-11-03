Son dakika deprem mi oldu, nerede oldu? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir’de yaşanan büyük depremin ardından artçılar hakkında bilgi almak isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor, bu açıklamalardan depremlerin büyüklüklerini ve derinliklerini öğrenebiliyorlar. Peki 3 Kasım’da en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler hakkında detaylı açıklamalar
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Son dakika deprem haberleri özellikle İzmir’de yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Son depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Sisam Adası’nda saat 06:34’te 3.0 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda sarsıntıyı hissettiklerini açıkladılar.
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DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Sisam Adası’nda saat 06:34’te 3.0 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda sarsıntıyı hissettiklerini açıkladılar.