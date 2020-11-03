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GeriGündem Son dakika deprem mi oldu, nerede oldu? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 07:26 | 

Son dakika deprem mi oldu, nerede oldu? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir’de yaşanan büyük depremin ardından artçılar hakkında bilgi almak isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor, bu açıklamalardan depremlerin büyüklüklerini ve derinliklerini öğrenebiliyorlar. Peki 3 Kasım’da en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler hakkında detaylı açıklamalar

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Son dakika deprem haberleri özellikle İzmir’de yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Son depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Sisam Adası’nda saat 06:34’te 3.0 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda sarsıntıyı hissettiklerini açıkladılar.

2DEPREM Mİ OLDU
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DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Sisam Adası’nda saat 06:34’te 3.0 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda sarsıntıyı hissettiklerini açıkladılar.



SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER
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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.11.03 07:06:22 37.8735 26.7747 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.03 07:01:32 37.8250 26.8810 12.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

İlksel

2020.11.03 06:59:33 37.8640 26.4502 3.9 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.03 06:47:45 37.8365 26.3750 6.6 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.03 06:44:53 37.7435 27.3417 6.5 -.- 2.1 -.- AGACLI-SOKE (AYDIN) İlksel

2020.11.03 06:41:49 37.6972 26.9235 7.5 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.03 06:39:25 38.0668 27.1145 5.3 -.- 1.7 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) İlksel2020.11.03 06:37:20 37.8460 26.4242 8.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.03 06:34:14 37.7040 26.9782 5.0 -.- 3.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.03 06:25:07 37.5047 30.4205 5.0 -.- 1.6 -.- BAGSARAY-CELTIKCI (BURDUR) İlksel

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