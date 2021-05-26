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GeriGündem Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Bayburt, Trabzon ve Erzincan sallandı... 26 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 00:54 | 

Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Bayburt, Trabzon ve Erzincan sallandı... 26 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika depremler listesi, Erzincan'da meydana gelen depremin ardından yenilendi. AFAD verilerine göre Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.34 (KM) olarak açıklandı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Meydana gelen deprem Bayburt, Trabzon, Rize, Gümüşhane gibi çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar, nerede deprem oldu ve deprem mi oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 26 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve meydana gelen depremle ilgili bilgiler.

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1

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 25 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler verilerine göre Erzincan'da gece saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Karadeniz'de çevre illerde hissedildi.

2ERZİNCANDA KORKUTAN DEPREM

ERZİNCAN'DA KORKUTAN DEPREM

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:15:10 37.0390 28.0738 7.8 -.- 1.6 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)
06:32:46 39.0160 26.0190 7.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
06:27:14 36.6472 28.9233 30.1 -.- 2.2 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
05:51:53 36.4085 27.2045 20.6 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:24:03 36.7765 28.5053 10.2 -.- 0.6 -.- MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
05:20:49 36.4667 27.2383 10.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:06:01 36.3478 27.1855 3.2 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:51:04 38.0213 38.0243 5.4 -.- 2.1 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:32:21 36.4193 27.2137 16.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:22:18 36.6463 27.0390 130.3 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:17:16 39.5092 26.2420 6.3 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
02:57:07 39.7005 25.7543 5.5 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
02:51:59 38.4545 39.3470 5.0 -.- 1.8 -.- SIVRICE (ELAZIG)
01:26:17 39.0515 25.8665 4.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
01:13:10 39.5868 27.5915 2.1 -.- 2.5 -.- EREKLIKOMURCU-IVRINDI (BALIKESIR)
00:51:53 36.3412 27.2097 2.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:43:39 42.4893 44.9087 5.0 -.- 4.4 4.4 GURCISTAN
00:32:16 37.7972 27.2233 3.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:29:46 36.3600 27.1737 9.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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İZMİR’in Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de gerçekleşen 6.6’lık depremin etkili olduğu Bornovada yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, depremde sığınak görevi görecek bir kabin üretti. Tozan, bilgisayar ortamında yapılan statik hesaplara göre 66 tona kadar dayanıklı olduğu tespit edilen kabinin dışını ise TV ünitesi yaptı, böylelikle en çok vakit geçirdikleri salona koyduğu kabini günlük olarak da kullanışlı hale getirdi.

5

Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim’de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, onlarca vatandaşın ölümüne ayrıca yüzlercesinin yaralanmasına yol açtı. Bölgede birçok konutta ’hafif’, ’orta’ ve ’ağır’ hasar oluşturan deprem, geçen zamana rağmen vatandaşlar üzerindeki etkisini hala sürdürüyor. Bayraklı gibi depremin yıkıcılığının yaşandığı diğer bir ilçe olan Bornova’da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, ailesiyle bu korkuyu atlatamayanlardan biri. Her sarsıntıda yakınlarının yaşadığı panik üzerine çare düşünen Tozan, sığınak görevi görecek bir kabin tasarladı ve hayata geçirmek için kolları sıvadı. Tozan 5 ay sonra televizyon ünitesi olarak da kullanılan deprem sığınma kabinini tamamlayarak evde en çok vakti geçirdikleri salona yerleştirdi.

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