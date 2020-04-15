Son dakika deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi 15 Nisan

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan:“Son deprem iki kıtanın tam sınırında meydana geldi. Kuzey Anadolu kırığı ile Büyükçekmece Çatalca kırığı Marmara Denizi’nin içerisinde kesişiyorlar. Büyükçekmece Çatalca kırığı Kuzey Anadolu kırığından daha yaşlı. Bu yüzden üretebileceği en büyük deprem 5.8. İstanbul’da bir depremin yıkıcı olabileceği eşik değeri ise 6.4. 18 km derinlikte olan 4.1 büyüklüğünde olan deprem asla yıkıcı değil, sadece sarsıldık. Bu sarsıntı sırasında meydana gelen sismik dalgalar, sarsıntıyı birbirlerine iletirken kayaların içerisinden geçer. Bu da uğultuya sebep olur. Kayalar yerin altında çatırdıyormuş ya da bir kamyon geçiyormuş gibi büyük bir ses duyarız. Depremin odağı İstanbul’a çok yakın olduğu için İstanbullular bu uğultuyu duydu. Sanki yerin altında bir bomba atıyormuş gibi bir çatırdama sesi gelir ve bu olağandır. Salgın dışarı çıkmamamızı deprem ise dışarı çıkmamızı söylüyor. Halk şu anda dışarıdaki salgından ve içerideki depremden korkuyor. Bu depremin arkasından büyük bir deprem gelmez. Beklenen Kuzey Anadolu kırığında beklediğimiz depremi tetiklemez. Tehlikeli bir durum söz konusu değil. Herkes evlerinde kalmaya devam etmeli.”