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Haber Giriş: 15 Nisan 2020 - 08:46,

Son dakika deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi 15 Nisan

Son depremler için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Dün İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası Kandilli Rasathanesi üzerinden farklı bir deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre en son nerede deprem oldu? İşte, Türkiye’de meydana gelen son depremler ve harita üzerinden görüntüleyebileceğiniz son depremler haritası

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Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi 15 Nisan Çarşamba günü Elazığ ve Manisa'da yaşanan depremlerin ardından araştırılmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD'ın son dakika deprem listesine göre Malatya'nın da içerisinde bulunduğu bazı illerde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin arından, En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? gibi soruların yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, en son deprem listesi ve Türkiye geneli yaşanan depremin büyüklükleri.

15 NİSAN SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:01:54 37.3812 35.3818 6.2 -.- 2.2 -.- TUMENLI-KARAISALI (ADANA)
06:50:45 37.9392 28.6092 5.1 -.- 1.9 -.- KURTULUS-KUYUCAK (AYDIN)
06:38:00 35.8520 35.4697 5.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
06:21:20 36.9488 28.0960 6.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:58:15 35.4870 29.6677 62.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:35:35 35.8610 35.5473 17.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
05:24:43 36.9635 30.6113 27.2 -.- 1.1 -.- DUACI-KEPEZ (ANTALYA)
05:09:29 38.9952 27.8455 9.4 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
05:05:46 38.3380 38.6942 16.5 -.- 2.2 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA)
04:44:05 39.6873 38.6955 1.9 -.- 2.1 -.- KARACA-KEMAH (ERZINCAN)
04:35:30 36.0368 35.4818 7.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
04:24:37 39.3937 26.0423 9.5 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
04:23:47 38.3998 39.3033 17.3 -.- 1.2 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)
03:51:58 35.8137 35.6250 22.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
03:51:14 38.3565 38.8043 22.8 -.- 1.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
03:50:10 39.2232 29.6517 5.0 -.- 1.4 -.- HACIKEBIR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
03:45:39 38.2433 38.7320 5.0 -.- 1.4 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
03:05:38 38.3615 38.7387 8.5 -.- 1.7 -.- IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
02:47:59 38.3852 38.6635 14.3 -.- 2.1 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA)
02:40:59 35.9373 35.4697 5.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
02:26:37 38.3760 39.2027 8.0 -.- 1.6 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)
02:17:21 39.0160 27.8898 5.2 -.- 1.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
02:07:37 38.3318 38.9205 15.5 -.- 1.2 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)
01:47:54 35.9990 35.4208 8.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
01:37:53 35.7262 35.5680 9.6 -.- 4.2 4.0 AKDENIZ REVIZE01 (01:37:54)
01:14:36 38.9967 27.8552 12.2 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
00:40:04 40.0578 28.0125 10.7 -.- 2.2 -.- HAYDAR-MANYAS (BALIKESIR)
00:38:19 37.4157 35.9872 6.9 -.- 2.0 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE)
00:34:08 39.8247 40.2832 5.0 -.- 2.3 -.- CATAKDERE-TERCAN (ERZINCAN)
00:31:03 38.4668 39.2962 15.9 -.- 0.9 -.- SIVRICE (ELAZIG)

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İstanbul dün saat 02.56’da Karadeniz’de meydana gelen 4.1’lik depremle sallandı. Ancak sarsıntıdan daha çok, deprem sırasında duyulan uğultu endişeye neden oldu. Uzmanlar sosyal medyada da çokça tartışılan uğultuyla ilgili şunları söyledi:

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan:“Son deprem iki kıtanın tam sınırında meydana geldi. Kuzey Anadolu kırığı ile Büyükçekmece Çatalca kırığı Marmara Denizi’nin içerisinde kesişiyorlar. Büyükçekmece Çatalca kırığı Kuzey Anadolu kırığından daha yaşlı. Bu yüzden üretebileceği en büyük deprem 5.8. İstanbul’da bir depremin yıkıcı olabileceği eşik değeri ise 6.4. 18 km derinlikte olan 4.1 büyüklüğünde olan deprem asla yıkıcı değil, sadece sarsıldık. Bu sarsıntı sırasında meydana gelen sismik dalgalar, sarsıntıyı birbirlerine iletirken kayaların içerisinden geçer. Bu da uğultuya sebep olur. Kayalar yerin altında çatırdıyormuş ya da bir kamyon geçiyormuş gibi büyük bir ses duyarız. Depremin odağı İstanbul’a çok yakın olduğu için İstanbullular bu uğultuyu duydu. Sanki yerin altında bir bomba atıyormuş gibi bir çatırdama sesi gelir ve bu olağandır. Salgın dışarı çıkmamamızı deprem ise dışarı çıkmamızı söylüyor. Halk şu anda dışarıdaki salgından ve içerideki depremden korkuyor. Bu depremin arkasından büyük bir deprem gelmez. Beklenen Kuzey Anadolu kırığında beklediğimiz depremi tetiklemez. Tehlikeli bir durum söz konusu değil. Herkes evlerinde kalmaya devam etmeli.” 

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İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz: “Deprem olduğunda ortaya koca bir enerji salınıyor. Kayalar kırılıyor. Özellikle yakınsanız böyle seslerin duyulması normal. Ancak tüm İstanbul’un bu sesi duyduğunu zannetmiyorum. Konu sosyal medyada biraz abartıldı. Panik havası yaratmaya gerek yok. Ancak deprem bölgesine çok yakın yerler bu sesi duymuş olabilir. Depremlerde iki dalga ortaya çıkar. Biri P diğeri S olarak adlandırılan iki sismik enerji dalgası. Biri çok hızlı geçer, o da ses yapar. P’de ayağınızın altından bir şey vuruyor gibi hissedersiniz. Ancak örneğin depremin merkez üssü Bolu olsaydı İstanbul’dan bu sesi duymazdık. Deprem sırasında gaz çıkışları da olabiliyor onlar da sese yol açıyor. İstanbul’da yaşanan depremin oluştuğu noktada küçük bir fay var ancak önemli bir fay hattı değil. Bu yüzden başka bir depremi etkilemesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz.”

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