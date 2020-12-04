Son dakika... Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Son depremler, 4 Aralık itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar yayımlanıyor. Saat 07.26'da merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 3.6 büyüklüğündeki deprem 11.79 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.