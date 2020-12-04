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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 08:15 | 

Son dakika... Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar resmi internet sitelerinde duyuruyor. Vatandaşlar depremin nerede olduğunu, şiddetini ve derinliğini bu açıklamalardan öğrenebiliyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte son açıklamalar

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Son depremler, 4 Aralık itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar yayımlanıyor. Saat 07.26'da merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 3.6 büyüklüğündeki deprem 11.79 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

2DEPREM Mİ OLDU
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DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:29’da Gökova Körfezi’nde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.26'da merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 3.6 büyüklüğündeki deprem 11.79 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.12.04 07:29:18 36.9413 27.6253 5.3 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.04 07:28:39 37.9105 26.9712 7.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.04 07:26:21 37.8683 26.9002 7.6 -.- 3.4 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.04 07:09:27 37.8905 26.9842 4.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.04 06:44:31 39.2730 27.7878 9.0 -.- 3.5 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel

2020.12.04 06:30:37 36.4865 27.5688 17.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

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