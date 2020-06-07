Son dakika: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler ekranı ve haritası

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşları ziyaret etti.



Vali Baruş, depremin merkez üssü olan Pütürge ilçesi kırsalındaki Gözlüce Mahallesini ziyaret ederek, zarar gören evleri yerinde inceledi.



Depremzedelerle görüşen Vali Baruş, taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



