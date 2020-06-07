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Haber Giriş: 07 Haziran 2020 - 09:37,

Son dakika: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler ekranı ve haritası

Son depremler 7 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler haritası ve ekranı pek çok ilde araştırılmaya devam ediliyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, harita üzerinden takip edilebiliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
09:18:38 38.4135 39.2502 7.3 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
07:17:27 38.4245 39.2170 5.0 -.- 1.5 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
07:14:40 38.3880 38.7883 23.2 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
07:12:47 37.3850 35.2507 7.5 -.- 2.6 -.- MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA)
06:09:23 38.2282 38.7042 5.8 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
06:06:22 35.4458 26.8643 10.8 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:24:35 35.4857 26.8008 12.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:22:29 38.3558 38.7153 13.8 -.- 2.0 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA)
04:33:53 39.4653 28.0445 7.3 -.- 1.4 -.- DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR)
04:25:21 35.2273 26.8872 25.6 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:16:22 35.5058 26.7860 12.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
03:50:14 36.8983 27.2123 15.8 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
03:12:18 40.6252 34.7323 17.1 -.- 1.7 -.- OKSUZLER-(CORUM)
01:51:35 35.8940 28.1920 11.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
01:30:35 38.2720 38.7360 2.3 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
01:08:27 35.6127 26.7087 2.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
01:02:29 35.5488 26.7412 11.2 -.- 3.3 3.5 AKDENIZ
00:38:00 35.5275 26.7092 8.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
00:35:28 35.4822 26.7537 7.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:04:31 38.3955 38.8730 19.4 -.- 1.5 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)


KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşları ziyaret etti.

Vali Baruş, depremin merkez üssü olan Pütürge ilçesi kırsalındaki Gözlüce Mahallesini ziyaret ederek, zarar gören evleri yerinde inceledi.

Depremzedelerle görüşen Vali Baruş, taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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Depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Baruş, zarar gören binaların en kısa sürede yıkılacağını ve vatandaşların talepleri doğrultusunda da yeni evlerin yapılacağını kaydetti.

Bölge halkı ise desteklerinden dolayı Vali Baruş'a teşekkür etti.

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Baruş'a, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AFAD İL Müdürü Mustafa Türker ve diğer ilgililer eşlik etti.

AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki hasar tespit çalışması devam ediyor.

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