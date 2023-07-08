



Son depremler listesi… Özellikle Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından ufak sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle depremin etkilendiği Hatay, Kahramanmaraş, Bingöl, Osmaniye, Elazığ gibi illerde ufak çaplı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise 8 Temmuz itibariyle gerçekleşen depremlerin listesine ulaşabilmek için araştırma yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre tespit edilen depremler anlık olarak liste şeklinde yayınlanıyor. Yeni gerçekleşen depremler ise saniyeler için ekrana yansıtılıyor. Son dakika deprem ekranından büyüklük, merkez üssü, derinlik gibi bilgiler görüntülenebilir. Peki Son dakika deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 8 Temmuz güncel depremler… (AFAD-Kandilli)