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SON DAKİKA DEPREMLER EKRANI (8 Temmuz Cumartesi) | Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve şiddeti

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Depremler#Son Dakika Deprem Mi Oldu#Afad Deprem Listesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 12:22

Son dakika depremler listesi meydana gelen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. 8 Temmuz Cumartesi gününün ilk saatlerinde Kahramanmaraş, Denizli, Adana illerinde ufak çaplı sarsıntılar meydana geldi. Yaşadıkları bölgede deprem olduğunu hisseden vatandaşlar ise merkez üssü, büyüklük ve nerede deprem olduğunu merak ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye genelinde yaşanan sarsıntıları anlık olarak resmi sayfalarından yayınlıyor. Buradan depremin tarihi, saati, gerçekleştiği, enlem, derinlik, yer ve büyüklüğü görüntülenebiliyor. Peki En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

1/4SON DAKİKA DEPREMLER EKRANI (8 Temmuz Cumartesi) | Deprem mi oldu En son nerede ve kaç şiddetinde İşte Kandilli ve AFAD son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve şiddeti



Son depremler listesi… Özellikle Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından ufak sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle depremin etkilendiği Hatay, Kahramanmaraş, Bingöl, Osmaniye, Elazığ gibi illerde ufak çaplı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise 8 Temmuz itibariyle gerçekleşen depremlerin listesine ulaşabilmek için araştırma yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre tespit edilen depremler anlık olarak liste şeklinde yayınlanıyor. Yeni gerçekleşen depremler ise saniyeler için ekrana yansıtılıyor. Son dakika deprem ekranından büyüklük, merkez üssü, derinlik gibi bilgiler görüntülenebilir. Peki Son dakika deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 8 Temmuz güncel depremler… (AFAD-Kandilli)

2/4SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

8 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla yaşanan depremler şu şekilde;

1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

1.8 -.- ELDENIZLI-(DENIZLI)

1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

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SON DAKİKA DEPREMLER EKRANI (8 Temmuz Cumartesi) | Deprem mi oldu En son nerede ve kaç şiddetinde İşte Kandilli ve AFAD son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve şiddeti

SON DAKİKA DEPREMLER EKRANI (8 Temmuz Cumartesi) | Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve şiddeti

#Son Dakika Depremler
3/4SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.07.08 10:35:24 37.2407 36.9972 7.8 -.- 2.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.08 10:17:03 39.2185 40.2877 8.8 -.- 2.8 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.07.08 09:51:48 38.4907 39.4513 12.6 -.- 2.6 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.07.08 08:45:07 38.4233 38.1617 7.4 -.- 1.6 -.- BINDAL-(MALATYA) İlksel
2023.07.08 08:28:28 37.9228 37.6798 14.6 -.- 2.5 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.08 08:13:19 38.8273 37.2995 1.0 -.- 2.5 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.08 08:02:58 39.1913 39.0280 14.2 -.- 2.3 -.- CEVIZLIDERE-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2023.07.08 07:56:23 39.1353 40.1517 5.0 -.- 2.5 -.- DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.07.08 07:46:31 39.1230 27.5318 2.9 -.- 1.3 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2023.07.08 07:02:21 38.5595 26.7550 11.8 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.08 06:31:43 38.5448 39.4715 8.7 -.- 2.3 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2023.07.08 06:17:22 38.1643 36.6303 5.1 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.08 06:08:38 38.7733 44.1710 9.0 -.- 2.5 -.- ASAGITULGALI-OZALP (VAN) İlksel
2023.07.08 05:47:15 38.1552 37.8890 5.5 -.- 2.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.08 05:45:05 38.9583 27.8878 3.1 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.07.08 05:18:43 38.2092 37.1905 6.2 -.- 2.7 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.08 05:11:31 36.9637 29.3300 9.9 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.08 05:11:09 36.5260 36.2462 16.2 -.- 1.5 -.- SUCIKAGI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.07.08 05:08:09 36.9662 29.3138 11.5 -.- 1.2 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.08 04:28:08 36.9838 29.3232 8.8 -.- 1.3 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.08 04:26:52 38.4215 38.7533 11.1 -.- 2.0 -.- KALE (MALATYA) İlksel
2023.07.08 04:20:09 36.9405 29.3443 5.7 -.- 1.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.08 04:10:37 36.9425 29.3018 7.7 -.- 2.1 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.08 04:09:40 37.8563 36.2053 9.0 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.08 04:08:54 36.9852 29.3007 7.5 -.- 1.9 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.08 03:53:57 37.9395 36.3505 19.3 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.08 03:52:27 38.5822 26.7608 14.9 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.08 03:45:38 40.0643 24.4893 9.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.07.08 03:10:57 39.4673 25.8983 7.6 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.08 02:55:59 37.2977 37.0188 6.3 -.- 1.3 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.08 02:14:44 38.4880 37.5498 5.7 -.- 1.1 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.08 01:42:52 39.4287 25.9320 7.8 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.08 01:34:07 37.1060 36.0253 16.2 -.- 1.5 -.- TATARLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.07.08 01:26:28 37.8760 36.5927 5.0 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.08 01:00:55 38.0802 37.3182 8.5 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.08 00:41:50 37.9425 36.3337 15.5 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.08 00:31:51 37.8712 29.1727 10.4 -.- 1.8 -.- ELDENIZLI-(DENIZLI) İlksel
2023.07.08 00:08:13 37.7697 36.1637 6.9 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

4/4AFAD DEPREM BİLGİSİ

AFAD DEPREM BİLGİSİ

08-07-2023 11:46:4737.85936.2027.01ML1.3Saimbeyli (Adana)594214
08-07-2023 11:31:5640.22230.2287ML1.3Gölpazarı (Bilecik)594215
08-07-2023 11:21:5138.93743.56217.12ML1.9Van Gölü - [03.38 km] Tuşba (Van)594213
08-07-2023 11:21:0038.26138.1395.45ML1.7Yeşilyurt (Malatya)594212
08-07-2023 11:17:5238.06438.2257.03ML1.7Çelikhan (Adıyaman)594211
08-07-2023 10:35:2437.24436.9777ML2.8Nurdağı (Gaziantep)594209
08-07-2023 10:31:5438.29928.68810.83ML1.4Sarıgöl (Manisa)594210
08-07-2023 10:17:0139.20140.20410.58ML2.5Yayladere (Bingöl)594207
08-07-2023 10:11:5136.94829.316.97ML1.7Çameli (Denizli)594208
08-07-2023 09:51:4838.48939.4697ML2.6Hazar Gölü - [01.89 km] Maden (Elazığ)594206
08-07-2023 09:39:2538.20538.64310.36ML2.0Pütürge (Malatya)594205
08-07-2023 09:22:5138.14638.6277.77ML1.9Pütürge (Malatya)594204
08-07-2023 08:45:0738.21738.1267ML2.0Yeşilyurt (Malatya)594203
08-07-2023 08:13:1938.81137.3397ML2.8Gürün (Sivas)594196
08-07-2023 08:02:5839.1939.0177ML2.0Hozat (Tunceli)594197
08-07-2023 07:02:2238.5526.757.01ML2.3Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.55 km] Karaburun (İzmir)594198
08-07-2023 06:31:4338.52139.4966.99ML2.1Hazar Gölü - [02.95 km] Maden (Elazığ)594199
08-07-2023 06:08:3538.71644.3416.88ML2.3Khoy, West Azarbaijan (İran) - [09.41 km] Özalp (Van)594200
08-07-2023 05:47:1438.16237.87410.49ML2.4Doğanşehir (Malatya)594202
08-07-2023 05:45:0638.96427.9057.05ML2.4Akhisar (Manisa)594201

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