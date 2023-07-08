Güncelleme Tarihi:
|08-07-2023 11:46:47
|37.859
|36.202
|7.01
|ML
|1.3
|Saimbeyli (Adana)
|594214
|08-07-2023 11:31:56
|40.222
|30.228
|7
|ML
|1.3
|Gölpazarı (Bilecik)
|594215
|08-07-2023 11:21:51
|38.937
|43.562
|17.12
|ML
|1.9
|Van Gölü - [03.38 km] Tuşba (Van)
|594213
|08-07-2023 11:21:00
|38.261
|38.139
|5.45
|ML
|1.7
|Yeşilyurt (Malatya)
|594212
|08-07-2023 11:17:52
|38.064
|38.225
|7.03
|ML
|1.7
|Çelikhan (Adıyaman)
|594211
|08-07-2023 10:35:24
|37.244
|36.977
|7
|ML
|2.8
|Nurdağı (Gaziantep)
|594209
|08-07-2023 10:31:54
|38.299
|28.688
|10.83
|ML
|1.4
|Sarıgöl (Manisa)
|594210
|08-07-2023 10:17:01
|39.201
|40.204
|10.58
|ML
|2.5
|Yayladere (Bingöl)
|594207
|08-07-2023 10:11:51
|36.948
|29.31
|6.97
|ML
|1.7
|Çameli (Denizli)
|594208
|08-07-2023 09:51:48
|38.489
|39.469
|7
|ML
|2.6
|Hazar Gölü - [01.89 km] Maden (Elazığ)
|594206
|08-07-2023 09:39:25
|38.205
|38.643
|10.36
|ML
|2.0
|Pütürge (Malatya)
|594205
|08-07-2023 09:22:51
|38.146
|38.627
|7.77
|ML
|1.9
|Pütürge (Malatya)
|594204
|08-07-2023 08:45:07
|38.217
|38.126
|7
|ML
|2.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|594203
|08-07-2023 08:13:19
|38.811
|37.339
|7
|ML
|2.8
|Gürün (Sivas)
|594196
|08-07-2023 08:02:58
|39.19
|39.017
|7
|ML
|2.0
|Hozat (Tunceli)
|594197
|08-07-2023 07:02:22
|38.55
|26.75
|7.01
|ML
|2.3
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.55 km] Karaburun (İzmir)
|594198
|08-07-2023 06:31:43
|38.521
|39.496
|6.99
|ML
|2.1
|Hazar Gölü - [02.95 km] Maden (Elazığ)
|594199
|08-07-2023 06:08:35
|38.716
|44.341
|6.88
|ML
|2.3
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [09.41 km] Özalp (Van)
|594200
|08-07-2023 05:47:14
|38.162
|37.874
|10.49
|ML
|2.4
|Doğanşehir (Malatya)
|594202
|08-07-2023 05:45:06
|38.964
|27.905
|7.05
|ML
|2.4
|Akhisar (Manisa)
|594201