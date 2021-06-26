SON DAKİKA: Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu.. İşte meydana gelen son depremler..

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir" ifadeleri kullanıldı.



BİNGÖL VALİSİ EKİNCİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirirken, depremin 10 saniye sürdüğünü bildirdi.