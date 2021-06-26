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Haber Giriş: 26 Haziran 2021 - 09:36 | 

SON DAKİKA: Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu.. İşte meydana gelen son depremler..

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu soruları yaşanan sarsıntıların ardından internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. Dün akşam Bingöl'de meydana gelen ve bir çok il de hissedilen depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar vatandaşlarda endişe yaratıyor.. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine bir çok deprem meydana geldi. İşte 26 Haziran'da meydana gelen son depremler listesi

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Son dakika haberi... Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de merkez üssü 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgeden gelen ilk haberlerde olumsuz bir durum ihbarı gelmediği aktarıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir" denildi. Öte yandan ilerleyen saatlerde Karakoçan ilçesinde 4 köyde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldiği bilgisi ulaştı.

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15.51 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Batman, Elazığ, Muş, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildi. Depremin ardından Bingöllüler sokaklara döküldü. Vatandaşlar depremin etkisiyle bir süre panik yaşadı.

3AFADDAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

BİNGÖL VALİSİ EKİNCİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirirken, depremin 10 saniye sürdüğünü bildirdi.

4SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.06.26 09:18:34 36.3402 27.1462 20.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 09:05:48 36.3107 27.1058 21.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2021.06.26 08:57:30 36.2930 27.0383 12.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2021.06.26 08:54:22 36.3468 27.0617 8.9 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ
2021.06.26 08:42:41 37.4137 38.1028 17.1 -.- 1.8 -.- DELILER-BOZOVA (SANLIURFA)
2021.06.26 08:24:28 36.3523 27.1782 9.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 08:20:28 36.2810 27.1012 11.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2021.06.26 08:05:52 36.2695 27.2140 9.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 07:35:30 39.1695 40.2412 21.7 -.- 2.4 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG)
2021.06.26 07:29:24 36.3212 27.1150 10.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 06:49:36 36.3043 27.1435 19.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 06:23:51 36.3153 27.1237 15.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 05:50:39 36.3290 27.0277 9.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2021.06.26 04:40:22 36.2825 27.1273 23.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.06.26 04:29:29 36.3710 27.1063 6.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 04:24:00 36.3587 27.0960 8.2 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 04:10:20 36.2785 27.1087 11.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.06.26 04:00:00 36.3553 26.9857 8.6 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ
2021.06.26 03:57:31 36.3582 27.1593 22.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 03:51:32 36.2093 27.0207 21.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2021.06.26 03:38:31 36.3227 26.9690 18.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2021.06.26 03:36:20 36.2852 27.1462 24.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 03:14:34 36.2507 27.0260 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2021.06.26 02:23:42 37.8992 26.6180 11.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2021.06.26 01:51:17 37.8403 26.4257 15.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 01:49:51 36.2123 27.1140 21.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.06.26 01:47:27 36.2703 27.1248 20.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2021.06.26 01:44:38 36.3745 27.0867 9.4 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 01:32:18 36.2603 27.0617 6.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.06.26 01:25:35 36.4642 25.0853 7.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2021.06.26 01:08:09 36.0480 27.5877 9.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2021.06.26 01:05:49 36.3408 27.1598 8.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 01:01:59 36.2513 27.0333 10.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2021.06.26 00:55:16 36.3065 27.0812 9.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2021.06.26 00:53:11 36.3057 27.1360 8.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 00:42:58 39.4287 27.8398 6.5 -.- 1.9 -.- KONAKPINAR-(BALIKESIR)
2021.06.26 00:35:25 36.2458 27.0875 7.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.06.26 00:34:10 37.8738 27.1257 8.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.06.26 00:31:51 38.3895 38.8643 16.4 -.- 2.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
2021.06.26 00:27:51 39.1735 40.2325 1.7 -.- 2.3 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG)
2021.06.26 00:25:45 36.3800 27.1032 26.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.26 00:24:01 37.2327 28.7080 12.0 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
2021.06.26 00:14:18 37.9733 26.9393 9.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.06.26 00:09:44 36.2625 27.1318 9.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

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