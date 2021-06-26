SON DAKİKA: Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu.. İşte meydana gelen son depremler..
Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu soruları yaşanan sarsıntıların ardından internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. Dün akşam Bingöl'de meydana gelen ve bir çok il de hissedilen depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar vatandaşlarda endişe yaratıyor.. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine bir çok deprem meydana geldi. İşte 26 Haziran'da meydana gelen son depremler listesi
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Son dakika haberi... Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de merkez üssü 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgeden gelen ilk haberlerde olumsuz bir durum ihbarı gelmediği aktarıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir" denildi. Öte yandan ilerleyen saatlerde Karakoçan ilçesinde 4 köyde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldiği bilgisi ulaştı.
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15.51 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Batman, Elazığ, Muş, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildi. Depremin ardından Bingöllüler sokaklara döküldü. Vatandaşlar depremin etkisiyle bir süre panik yaşadı.
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AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir" ifadeleri kullanıldı.
BİNGÖL VALİSİ EKİNCİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirirken, depremin 10 saniye sürdüğünü bildirdi.