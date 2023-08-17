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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Az önce deprem mi oldu, hangi ilde deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Ağustos son depremler listesi 2023 (güncel bilgiler)

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Deprem Mi Oldu#Son Depremler Listesi#En Son Nerede Deprem Oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 08:33

Son depremler listesi 17 Ağustos 2023, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanıyor. Özellikle son günlerde meydana gelen 4 ve üzeri depremler sebebiyle vatandaşlar “En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu” sorularına yanıt arıyor. Perşembe gününün ilk saatlerinde Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Van ve İzmir gibi illerde ufak sarsıntılar yaşandı. Yaşadıkları illerde sarsıntı hissedenler ise “ Son dakika deprem mi oldu” sorusunun yanıtına odaklandı. Deprem yaşadıktan saniyeler sonra Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi internet sayfasından depremin merkez üssü, enlem, boylam ve gerçekleştiği zaman bilgisi yer alıyor. 17 Ağustos günü son olarak saat 08.04’de Malatya’da yeni bir sarsıntı yaşandı. Peki Az önce deprem mi oldu? İşte, güncel son depremler listesi…

1/5SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU Az önce deprem mi oldu, hangi ilde deprem oldu İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Ağustos son depremler listesi 2023 (güncel bilgiler)



Son dakika deprem mi oldu? Günün ilk saatlerinde evlerinde veya iş yerlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesine göz atıyor. Perşembe günü sabahın ilk saatlerinde 2.6 ile 1.2 büyüklüğü arasında depremler yaşandı. AFAD verilerine göre depremlerin merkez üssü Elbistan, Malatya merkez, Göksun, Samandağ, Çelikhan, Beypazarı (Ankara) ve Mollakasım ilçesi oldu. Özellikle Kahramanmaraş’ta Şubat ayında yaşanan iki büyük depremin ardından en ufak sarsıntılar bile vatandaşlar tarafından titizlikle takip ediliyor. Depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve diğer bilgiler yakından inceleniyor. Ayrıca yeryüzüne daha yakın bölgelerde olan sarsıntılar daha fazla hissedildiğiden aramalar buna göre artıyor. Peki Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 17 Ağustos son depremler listesi…

2/5SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

17 Ağustos Perşembe günü yaşanan son 5 depreme aşağıdan ulaşabilirsiniz.

08:04:30 1.4 YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

07:30:39 2.5 AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:12:54 1.7 AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:44:38 1.4 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:30:30 1.3 YARISLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR)

06:29:41 2.4 MALATYA (MALATYA)

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3/5KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTEİS 17 AĞUSTOS 2023

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTEİS 17 AĞUSTOS 2023

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.08.17 08:04:30 38.4895 37.2913 5.3 -.- 1.4 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.17 07:30:39 38.3312 37.3745 5.0 -.- 2.5 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 07:12:54 38.4520 37.2615 7.5 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 06:44:38 38.4512 37.1805 4.0 -.- 1.4 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 06:30:30 38.5480 30.6815 6.7 -.- 1.3 -.- YARISLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.08.17 06:29:41 38.3708 38.3002 1.6 -.- 2.4 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel
2023.08.17 05:50:14 37.9158 36.6195 4.8 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 05:45:29 38.1047 36.5143 5.3 -.- 1.7 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 05:34:41 36.1322 36.0820 2.2 -.- 1.9 -.- KARACAY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.08.17 05:14:29 38.4307 37.2490 5.5 -.- 1.8 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 05:05:47 38.0267 38.2535 7.1 -.- 1.4 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.17 05:00:24 38.1050 36.5513 4.9 -.- 2.2 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 04:35:23 40.2172 31.8690 1.6 -.- 2.6 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.08.17 04:19:33 37.2358 37.0850 6.6 -.- 2.1 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 03:58:06 38.6970 43.1743 5.6 -.- 1.6 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2023.08.17 03:52:44 38.1892 37.9462 9.9 -.- 1.4 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.17 03:18:01 37.9562 36.6558 13.9 -.- 1.2 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 02:53:07 38.2137 37.2552 24.4 -.- 1.5 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 02:34:24 38.6730 26.4770 7.6 -.- 2.5 -.- BOZKOY-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2023.08.17 02:21:26 39.4250 38.1485 5.1 -.- 1.8 -.- OYUKTEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2023.08.17 01:51:00 38.1217 36.9590 11.3 -.- 2.3 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 01:27:54 38.4990 37.3090 5.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.17 01:15:43 38.2705 37.3272 9.9 -.- 1.2 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 01:12:19 38.4300 37.2758 3.6 -.- 1.8 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 01:07:35 36.4692 32.4218 9.4 -.- 2.5 -.- SAHINLER-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel
2023.08.17 01:05:02 37.9673 36.3040 11.4 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 00:57:55 36.7838 36.5628 5.4 -.- 2.1 -.- ASAGIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.08.17 00:53:41 38.1115 37.1625 8.4 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 00:36:43 38.0873 37.2078 8.5 -.- 2.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 00:25:43 38.5153 37.7338 5.1 -.- 1.6 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA) İlksel

4/5AFAD GÜNCEL DEPREM VERİLERİ

AFAD GÜNCEL DEPREM VERİLERİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYerEventID
17-08-2023 08:25:2138.00736.5747ML3.0Göksun (Kahramanmaraş)599351
17-08-2023 08:10:2538.31838.2187ML1.3Yeşilyurt (Malatya)599349
17-08-2023 08:04:3038.44337.3387.15ML1.5Darende (Malatya)599350
17-08-2023 07:30:4038.32437.3717.02ML2.6Elbistan (Kahramanmaraş)599343
17-08-2023 07:12:5338.33237.3876.98ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)599348
17-08-2023 06:44:0938.07737.6067ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)599344
17-08-2023 06:30:3038.44730.6147ML1.2Şuhut (Afyonkarahisar)599345
17-08-2023 06:29:4238.30238.2917.02ML2.4Yeşilyurt (Malatya)599338
17-08-2023 05:50:1137.75836.3067ML1.3Andırın (Kahramanmaraş)599346
17-08-2023 05:45:2938.04236.4517.04ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)599347
17-08-2023 05:34:4036.01436.1444.23ML1.8Yayladağı (Hatay)599339
17-08-2023 05:14:2938.43537.2546.87ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)599342
17-08-2023 05:05:4838.02238.2558.21ML1.6Çelikhan (Adıyaman)599341
17-08-2023 05:00:2438.1136.5747.01ML2.2Göksun (Kahramanmaraş)599340
17-08-2023 04:35:2340.18631.8767.07ML2.5Beypazarı (Ankara)599337
17-08-2023 04:19:3237.2337.013.15ML2.3Nurdağı (Gaziantep)599336
17-08-2023 03:56:2438.23838.1536.99ML1.6Yeşilyurt (Malatya)599334
17-08-2023 03:54:2738.30838.1366.78ML1.2Yeşilyurt (Malatya)599333
17-08-2023 03:52:4538.206388.19ML1.6Yeşilyurt (Malatya)599332
17-08-2023 03:22:1237.60935.8937.01ML1.2Kozan (Adana)599329

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5/5SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU Az önce deprem mi oldu, hangi ilde deprem oldu İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Ağustos son depremler listesi 2023 (güncel bilgiler)
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