



Son dakika deprem mi oldu? Günün ilk saatlerinde evlerinde veya iş yerlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesine göz atıyor. Perşembe günü sabahın ilk saatlerinde 2.6 ile 1.2 büyüklüğü arasında depremler yaşandı. AFAD verilerine göre depremlerin merkez üssü Elbistan, Malatya merkez, Göksun, Samandağ, Çelikhan, Beypazarı (Ankara) ve Mollakasım ilçesi oldu. Özellikle Kahramanmaraş’ta Şubat ayında yaşanan iki büyük depremin ardından en ufak sarsıntılar bile vatandaşlar tarafından titizlikle takip ediliyor. Depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve diğer bilgiler yakından inceleniyor. Ayrıca yeryüzüne daha yakın bölgelerde olan sarsıntılar daha fazla hissedildiğiden aramalar buna göre artıyor. Peki Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 17 Ağustos son depremler listesi…