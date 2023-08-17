Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|EventID
|17-08-2023 08:25:21
|38.007
|36.574
|7
|ML
|3.0
|Göksun (Kahramanmaraş)
|599351
|17-08-2023 08:10:25
|38.318
|38.218
|7
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|599349
|17-08-2023 08:04:30
|38.443
|37.338
|7.15
|ML
|1.5
|Darende (Malatya)
|599350
|17-08-2023 07:30:40
|38.324
|37.371
|7.02
|ML
|2.6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|599343
|17-08-2023 07:12:53
|38.332
|37.387
|6.98
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|599348
|17-08-2023 06:44:09
|38.077
|37.606
|7
|ML
|1.2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|599344
|17-08-2023 06:30:30
|38.447
|30.614
|7
|ML
|1.2
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|599345
|17-08-2023 06:29:42
|38.302
|38.291
|7.02
|ML
|2.4
|Yeşilyurt (Malatya)
|599338
|17-08-2023 05:50:11
|37.758
|36.306
|7
|ML
|1.3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|599346
|17-08-2023 05:45:29
|38.042
|36.451
|7.04
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|599347
|17-08-2023 05:34:40
|36.014
|36.144
|4.23
|ML
|1.8
|Yayladağı (Hatay)
|599339
|17-08-2023 05:14:29
|38.435
|37.254
|6.87
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|599342
|17-08-2023 05:05:48
|38.022
|38.255
|8.21
|ML
|1.6
|Çelikhan (Adıyaman)
|599341
|17-08-2023 05:00:24
|38.11
|36.574
|7.01
|ML
|2.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|599340
|17-08-2023 04:35:23
|40.186
|31.876
|7.07
|ML
|2.5
|Beypazarı (Ankara)
|599337
|17-08-2023 04:19:32
|37.23
|37.01
|3.15
|ML
|2.3
|Nurdağı (Gaziantep)
|599336
|17-08-2023 03:56:24
|38.238
|38.153
|6.99
|ML
|1.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|599334
|17-08-2023 03:54:27
|38.308
|38.136
|6.78
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|599333
|17-08-2023 03:52:45
|38.206
|38
|8.19
|ML
|1.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|599332
|17-08-2023 03:22:12
|37.609
|35.893
|7.01
|ML
|1.2
|Kozan (Adana)
|599329