Son dakika deprem mi oldu? 9 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 9 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:56:51 38.9565 25.9832 6.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
07:51:25 38.9803 26.0468 5.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
07:46:24 36.3188 27.1370 22.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:42:04 38.9350 26.0008 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
07:39:55 38.9142 25.9435 10.6 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI
07:34:17 37.8742 27.0840 5.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:05:53 38.9348 26.0277 6.1 -.- 3.9 3.9 EGE DENIZI
06:39:25 38.4622 25.5395 19.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
05:19:54 36.3408 27.1640 2.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:18:19 36.2730 27.1128 9.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
03:02:48 36.2685 27.3522 7.7 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
02:25:50 36.3483 27.0370 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
02:16:12 36.3880 27.0373 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
02:04:53 36.2297 27.1098 22.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
01:42:12 36.0973 24.7082 21.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:32:01 36.3517 27.0997 3.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:21:31 36.3438 27.1113 8.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:55:10 39.2098 40.1942 19.3 -.- 1.9 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
00:10:10 36.4142 36.5872 17.8 -.- 2.9 -.- HAMAM-KUMLU (HATAY)
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