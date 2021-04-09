Son dakika deprem mi oldu? 9 Nisan Kandilli son depremler haritası
Son depremler 9 Nisan tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Nisan 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:37:27 39.1012 35.9935 5.0 -.- 2.3 -.- SARIOGLAN (KAYSERI)
07:03:54 36.4175 27.2290 21.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:01:35 36.3790 27.2695 9.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
06:58:00 36.3905 27.2382 8.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:53:27 36.3745 27.2395 9.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:37:22 36.4340 27.1618 26.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:20:45 38.4935 39.2748 13.9 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
06:20:03 36.4168 27.1458 5.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:58:40 39.0178 33.4325 6.4 -.- 1.9 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
05:46:25 36.4017 27.2753 19.1 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
05:30:48 37.9137 26.8795 13.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:27:13 36.4327 27.2492 5.3 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
05:03:55 36.5988 27.3630 1.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:01:25 36.4308 27.1780 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:15:14 37.4672 38.5833 24.5 -.- 1.1 -.- DOYUMLU-(SANLIURFA)
03:44:41 36.3643 27.2918 9.4 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
03:38:59 40.8557 28.1917 5.4 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
03:10:32 36.4567 27.1507 5.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:45:34 37.0673 28.0012 7.2 -.- 2.1 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)
02:41:24 36.4325 27.1478 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:35:22 36.4342 27.1980 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:35:11 38.7895 26.6438 11.7 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:32:00 37.1443 36.8015 5.4 -.- 1.9 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
01:58:49 36.4022 27.1197 10.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:55:59 37.8822 26.8995 7.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:41:18 36.4120 27.2300 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:22:18 36.3895 27.1570 17.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:18:01 39.2945 25.8508 15.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01:08:35 36.5015 27.2547 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:05:52 36.5630 27.2798 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:45:24 38.3368 38.8785 10.5 -.- 1.8 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)