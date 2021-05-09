Son dakika deprem mi oldu? 9 Mayıs Kandilli son depremler haritası
Son depremler 9 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Muğla'nın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:22:23 36.3988 27.1445 9.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:12:00 37.0502 29.0833 2.3 -.- 1.9 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)
08:02:59 37.8827 26.3687 8.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
08:02:32 38.2657 38.7912 5.0 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
07:10:14 36.4652 27.3042 1.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:05:56 36.5155 27.1227 2.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:15:20 36.4415 27.1880 8.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:47:02 37.8748 29.4212 4.2 -.- 1.3 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
02:12:36 38.6847 43.3013 29.6 -.- 2.1 -.- YUMRUTEPE-(VAN)
01:46:12 37.8518 26.9603 6.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:45:05 40.7340 30.6477 22.9 -.- 1.4 -.- DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA)
01:34:28 40.7610 30.6698 8.1 -.- 1.9 -.- UZUNCAORMAN-HENDEK (SAKARYA)
00:53:02 40.7462 32.3545 12.0 -.- 1.9 -.- MUKAMLAR-GEREDE (BOLU)
00:28:54 38.6137 27.3320 15.2 -.- 1.8 -.- EMLAKDERE-(MANISA)
00:24:33 37.0953 34.7188 2.5 -.- 1.9 -.- SARIKOYAK-CAMLIYAYLA (MERSIN)
00:13:26 36.3983 27.2200 8.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:12:37 37.1155 34.6993 1.5 -.- 1.9 -.- GIDEN-CAMLIYAYLA (MERSIN)
00:07:50 37.0927 34.7262 7.4 -.- 1.8 -.- SARIKOYAK-CAMLIYAYLA (MERSIN)
00:04:31 37.9090 27.1287 8.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
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