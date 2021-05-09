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Haber Giriş: 09 Mayıs 2021 - 09:40 | 

Son dakika deprem mi oldu? 9 Mayıs Kandilli son depremler haritası

Son depremler 9 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Muğla'nın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:22:23 36.3988 27.1445 9.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:12:00 37.0502 29.0833 2.3 -.- 1.9 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)
08:02:59 37.8827 26.3687 8.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
08:02:32 38.2657 38.7912 5.0 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
07:10:14 36.4652 27.3042 1.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:05:56 36.5155 27.1227 2.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:15:20 36.4415 27.1880 8.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:47:02 37.8748 29.4212 4.2 -.- 1.3 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
02:12:36 38.6847 43.3013 29.6 -.- 2.1 -.- YUMRUTEPE-(VAN)
01:46:12 37.8518 26.9603 6.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:45:05 40.7340 30.6477 22.9 -.- 1.4 -.- DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA)
01:34:28 40.7610 30.6698 8.1 -.- 1.9 -.- UZUNCAORMAN-HENDEK (SAKARYA)
00:53:02 40.7462 32.3545 12.0 -.- 1.9 -.- MUKAMLAR-GEREDE (BOLU)
00:28:54 38.6137 27.3320 15.2 -.- 1.8 -.- EMLAKDERE-(MANISA)
00:24:33 37.0953 34.7188 2.5 -.- 1.9 -.- SARIKOYAK-CAMLIYAYLA (MERSIN)
00:13:26 36.3983 27.2200 8.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:12:37 37.1155 34.6993 1.5 -.- 1.9 -.- GIDEN-CAMLIYAYLA (MERSIN)
00:07:50 37.0927 34.7262 7.4 -.- 1.8 -.- SARIKOYAK-CAMLIYAYLA (MERSIN)
00:04:31 37.9090 27.1287 8.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 2 çocuğunu kaybeden anne Neslihan Tekin, Anneler Günü'ne çocukları anısına diktiği çiçekleri öpüp okşayarak giriyor.

Tarih öğretmenliği yapan Recai ve Neslihan Tekin çifti, depremden bir gün önce 15 yaşındaki kızları Feryal Özge ile 4 yaşındaki oğulları Ömer Yiğit'i Rıza Bey Apartmanı'nda oturan halaları Fatma Tekin Öztürk'e bırakarak Bursa'ya gitti.

Depremde apartmanın yıkıldığını öğrenen Tekin çifti, İzmir'e dönerek 4 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarını umutla bekledi.

Çocukları ve halalarının ölüm haberini alan çift, hayatlarının en büyük acısını yaşadı.

Depremde kendi evleri hasar almamasına rağmen Bornova'dan taşınma kararı alan çift, Menderes ilçesinde yeni bir hayat kurdu.

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Evinin bahçesine diktiği çiçeklerle ilgilenerek acısına katlanmaya çalışan anne Neslihan Tekin, AA muhabirine, çocuklarını depremde kaybettiğine hala inanamadığını, hep bir yanının eksik olduğunu söyledi.Hayatının en zor Anneler Günü'nü yaşadığını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Gerçekten şu an yaşadıklarımı anlatmak için kelime bulmak çok zor. Çocuklarımı kaybettikten sonra yakın çevremiz ve öğretmenlerinin söylediği sözler beni çok mutlu etti. Çocuklarım pırlanta gibiydi. Onlarla yaşadığım her Anneler Günü ve anlar çok özeldi. 3 yıl önce annemi kaybettim, geçen yıl da çocuklarımı. Allah'ın insana vereceği en güzel duygu annelik. Onları çok özlüyorum. Büyük ızdırap yaşıyorum. Kendimi yapayalnız hissettiğim bir Anneler Günü yaşıyorum. Çocuklarım bu Anneler Günü'nde karşımda olsa onlara sadece sarılmak isterdim."

Tekin, bahçedeki güllerle ilgilendiğinde kendini kızıyla ilgilenmiş gibi hissettiğini, evlatlarını özleyince çiçeklere koştuğunu, onları sevip okşadığını dile getirdi.

Evlatlarının depremde ölmesine rağmen isimlerinin yaşatıldığına işaret eden Tekin, "Çocuklarımızın isimleri Bornova Belediyesi tarafından yaptırılan parkta, Şanlıurfa'da açılan kütüphanede ve Afrika'da açtırılan su kuyuları ve hatıra ormanlarında yaşıyor. Bu bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

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