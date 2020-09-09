MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem İstanbul civarında paniğe neden oldu! 9 Eylül Kandilli son depremler haritası
GeriGündem Son dakika deprem İstanbul civarında paniğe neden oldu! 9 Eylül Kandilli son depremler haritası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 09:51 | 

Son dakika deprem İstanbul civarında paniğe neden oldu! 9 Eylül Kandilli son depremler haritası

İstanbul'da hissedilen son depremler sonrası pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Son depremler 9 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Marmara Denizi'nin de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, İstanbul haricinde en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İstanbul ve yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Eylül 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:55:09 39.1492 29.0698 9.9 -.- 1.3 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
07:49:35 40.6660 27.4157 3.5 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
07:46:28 38.9945 29.1142 3.8 -.- 2.0 -.- PAZARLAR (KUTAHYA)
07:39:41 40.7162 27.4345 9.1 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
06:36:12 38.4387 37.5195 5.0 -.- 2.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
06:02:27 40.6995 27.4247 12.0 -.- 2.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
05:46:28 40.7040 27.4298 10.2 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
04:49:26 38.8282 26.9777 7.9 -.- 1.9 -.- ALIAGA (IZMIR)
04:49:18 38.0737 38.6353 5.0 -.- 1.5 -.- SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN)
04:43:14 40.7073 27.3890 12.5 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
04:18:32 40.7178 27.4242 13.1 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:46:47 40.6960 27.4473 11.0 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:18:31 40.6858 27.4315 6.3 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:15:56 40.7343 27.4473 17.6 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:14:32 40.7002 27.4437 9.9 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:09:36 40.6965 27.4283 11.0 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:00:19 40.6807 27.4062 9.8 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:54:46 40.7638 27.4800 10.1 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:52:30 40.7010 27.4405 6.2 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:39:50 40.7137 27.4205 13.2 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:39:03 39.0108 25.7947 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
02:38:40 39.8667 26.8810 12.9 -.- 1.7 -.- KARAKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE)
02:21:48 40.7152 27.5013 5.4 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:17:50 40.6992 27.4272 12.1 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:15:52 40.7182 27.4555 17.4 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:15:28 40.7120 27.4570 7.7 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:12:12 40.7043 27.4415 8.6 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:03:46 40.7010 27.4342 12.1 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:55:56 40.7188 27.4193 5.4 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:41:09 38.0793 38.6945 3.7 -.- 2.5 -.- ULUTAS-PUTURGE (MALATYA)
01:32:13 40.7242 27.4345 14.4 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:27:49 40.7142 27.4263 14.3 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:25:58 40.7040 27.4297 10.9 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:20:03 38.1657 38.6855 5.0 -.- 3.9 4.0 SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA)
01:19:41 40.6787 27.4610 2.5 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:18:18 40.7258 27.4760 7.4 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:17:17 40.7210 27.4490 16.5 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:08:08 40.7082 27.4267 13.3 -.- 2.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:06:27 40.7072 27.4222 14.3 -.- 3.3 3.2 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
00:57:23 40.7033 27.4228 13.7 -.- 4.6 4.3 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
00:55:58 40.6988 27.4203 12.7 -.- 3.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
00:50:46 40.7020 27.4237 13.7 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2
Abone Olgoogle-news

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4.3 şiddetinde deprem, Tekirdağ’ın yanı sıra Trakya ve İstanbul’da da vatandaşları korkuttu. Panik yaşayan bir vatandaş, “Depreme çorba içerken yakalandık, yarıda bırakıp dışarı kaçtık” dedi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gece yarısı 00.57’de Şarköy Güzelköy Mahallesi açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası can kaybı yada yaralanan olmadığı kaydedildi.

3
Abone Olgoogle-news

Tekirdağ genelinde korkutan deprem, İstanbul ve komşu illerde de hissedildi. Depreme ilişkin AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

4Malkara’da vatandaşları korkuttu
Abone Olgoogle-news

Malkara’da vatandaşları korkuttu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde de hissedilen deprem sonrası, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Telefonlara sarılan bazı vatandaşların ise yakınlarını aradığı gözlendi. Malkara sakini bir vatandaş ise, “Keyifle çorba içiyordum. Bir anda sallantı olunca dışarı kaçtık, çorba yarıda kaldı. Kısa süreli bir korku yaşadık” diye konuştu.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi