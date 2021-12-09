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Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 07:50 | 

Son dakika deprem mi oldu? 9 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Aralık 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

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Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 9 Aralık tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
27 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

7 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
07:24:15 38.7838 38.0695 1.2 -.- 1.7 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)
07:23:48 37.9288 27.0982 16.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:19:39 38.7200 38.1325 8.1 -.- 1.6 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
06:52:30 38.8200 38.0630 5.0 -.- 2.7 -.- HAYDAROGLU-HEKIMHAN (MALATYA)
06:50:56 39.9108 39.0837 6.0 -.- 2.3 -.- KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN)
06:50:55 38.8365 38.0813 5.0 -.- 2.6 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA)
06:49:40 38.7245 38.1210 6.5 -.- 1.6 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
06:42:49 38.7132 38.1810 8.6 -.- 1.3 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA)
06:36:40 38.7033 38.1682 13.6 -.- 1.5 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA)
06:28:11 38.8283 38.1020 7.0 -.- 2.8 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA)
06:07:23 38.7320 38.1352 4.6 -.- 1.5 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
06:03:33 38.7747 38.1743 5.0 -.- 2.8 -.- TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA)
06:02:24 37.8902 29.2842 2.2 -.- 1.8 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
05:42:05 41.3258 43.9462 7.4 -.- 2.7 -.- GURCISTAN
05:37:06 38.0355 27.1222 7.7 -.- 1.8 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
04:35:54 40.1748 27.4030 2.0 -.- 3.0 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR)
04:06:38 39.2805 41.7517 4.1 -.- 1.9 -.- TELLITEPE-HINIS (ERZURUM)
03:50:01 37.9158 27.3025 20.4 -.- 1.7 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
03:07:54 37.9172 26.8172 5.0 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
02:44:43 37.9137 27.1818 17.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:32:53 35.5480 31.4342 3.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
00:58:47 36.6958 26.7045 4.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ



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Kuşadası Belediyesi tarafından Türkiye’nin deprem alanında uzman isimlerinin katılımı ile düzenlenen “Deprem ile Kentsel Dönüşüm” başlıklı kurultayda konuşan 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerde erken uyarı ve erken hasar tahmin sistemlerinin önemine dikkat çekerek tüm belediyelerin bir an önce deprem master planı oluşturması gerektiğini belirtti.

Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Deprem ile Kentsel Dönüşüm” başlıklı kurultayın üçüncü oturumuna 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucusu ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki konuşmacı olarak katıldı.
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