Son dakika deprem mi oldu? 8 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Son olarak Antalya ve yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 8 Ocak 2021 tarihli son depremler listesi içerisinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu