Son dakika deprem mi oldu? 8 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 8 Ocak tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
8 OCAK SON DEPREMLER EKRANI
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:01:28 37.0852 28.9258 7.7 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
07:59:13 37.8985 26.8797 13.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:35:03 37.0623 28.9705 4.2 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
07:12:34 37.0257 27.6403 7.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:09:47 37.9192 27.1215 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:07:41 37.8578 27.0817 3.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:04:40 37.8613 27.0442 13.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:03:04 37.9087 27.1165 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:55:11 37.9095 27.1403 9.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:53:04 37.9252 27.1177 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:52:19 37.9207 27.0648 5.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:47:58 37.9233 27.0897 14.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:45:22 37.8832 26.9840 2.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:12:06 39.5402 41.3308 5.4 -.- 1.1 -.- KIRIKHAN-TEKMAN (ERZURUM)
05:32:34 38.7818 43.5028 13.7 -.- 1.4 -.- DEREBEY-(VAN)
05:15:31 38.7890 43.4707 5.0 -.- 2.9 -.- DEREBEY-(VAN)
05:10:54 37.8883 27.0340 5.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:06:33 36.9753 29.2452 5.7 -.- 1.7 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI)
04:23:07 37.1100 28.3435 13.1 -.- 1.3 -.- DOGAN-(MUGLA)
03:56:45 38.1723 34.2432 4.6 -.- 1.7 -.- YENIPINAR-(AKSARAY)
03:05:57 38.2113 34.3047 4.1 -.- 1.8 -.- IHLARA-GUZELYURT (AKSARAY)
02:31:12 37.2877 31.1593 136.2 -.- 2.0 -.- CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA)
01:59:57 37.8465 30.1015 15.7 -.- 1.5 -.- OVACIK-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)
01:06:00 37.6372 25.9917 14.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:44:16 39.2403 41.3660 12.8 -.- 1.1 -.- ARMUTKASI-VARTO (MUS)
00:28:34 40.0363 40.9172 10.6 -.- 1.5 -.- GELINKAYA-AZIZIYE (ERZURUM)
00:06:57 36.8267 30.2967 5.0 -.- 2.5 -.- DEREKOY-KUMLUCA (ANTALYA)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin merkez üssünün Xining şehrinin yaklaşık 140 kilometre kuzeybatısında ve 10 kilometre derinlikte olduğunu belirtti. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, söz konusu depremin 6.3 büyüklüğünde olduğunu aktardı. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.