Son dakika deprem mi oldu? 8 Mart Kandilli son depremler haritası

"Sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın" Vatandaşların, SMS ve internet tabanlı hatlar üzerinden yakınlarına "güvendeyim" mesajı atmaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, depreme araç içerisinde yakalananlar için şu tavsiyeler yer aldı:"Yolda seyir halindeyseniz yavaşça ve dikkatli şekilde aracınızı yolun kenarına çekin ve durun. Elektrik direkleri ve kablolarından ve diğer tehlikelerden uzak bir yer seçin. Sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın. Sarsıntıdan sonra araç kullanmaya devam etmeniz halinde, yoldaki olası hasarlara karşı tetikte olun. Üst geçitlerde, köprü altlarında ya da üzerinde veya tünel içinde durmayın. Bu gibi yerlere girmek üzereyseniz, girmeden önce, çıkmak üzereyseniz, çıktıktan sonra durmaya çalışın."



Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğin anımsatılan açıklamada, bu özel yılda, "Afet Bilgisi Hayat Bilgisi" şiarıyla toplumun tüm kesimlerinin afet farkındalık eğitimleri almasının amaçlandığı kaydedildi.