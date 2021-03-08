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Haber Giriş: 08 Mart 2021 - 08:01 | 

Son dakika deprem mi oldu? 8 Mart Kandilli son depremler haritası

Son depremler 8 Mart tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Muğla'nın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte,8 Mart 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
07:24:58 37.0935 27.8930 12.3 -.- 1.5 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
06:17:53 39.1905 27.7568 5.3 -.- 1.6 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
05:09:45 39.0855 40.7377 4.0 -.- 1.2 -.- ALATEPE-(BINGOL)
05:07:12 38.3160 38.8713 5.2 -.- 1.6 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
03:57:22 39.6072 26.4203 5.4 -.- 1.3 -.- AYVACIK (CANAKKALE)
03:56:23 40.9843 26.0925 8.4 -.- 1.4 -.- YENIKARPUZLU-IPSALA (EDIRNE)
03:53:57 38.9920 26.1042 3.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:46:41 38.5728 31.6320 12.1 -.- 1.2 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)
03:23:35 39.0362 26.1125 4.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:10:41 39.0903 29.1052 12.9 -.- 1.5 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)
03:01:15 41.1560 34.2073 4.1 -.- 2.4 -.- KECELI-TOSYA (KASTAMONU)
02:55:20 40.8317 28.7705 8.3 -.- 1.5 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
02:53:03 37.2823 28.0732 8.9 -.- 1.6 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
02:51:21 37.2920 28.0725 5.5 -.- 1.6 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
02:38:46 42.1067 25.4233 5.0 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN
02:38:18 37.3045 28.0393 4.9 -.- 1.5 -.- ESKIHISAR-YATAGAN (MUGLA)
02:29:40 42.0222 25.3752 2.5 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN
01:29:10 39.7490 23.7358 13.3 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN
01:27:37 37.7545 26.5005 4.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:12:08 38.4498 39.3465 8.2 -.- 1.3 -.- SIVRICE (ELAZIG)
01:11:58 37.8283 27.1898 7.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:00:50 38.4395 39.2323 3.4 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
00:32:40 38.9468 26.0508 11.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
00:01:11 38.3845 26.5973 16.5 -.- 1.5 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR)

3

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan depremlere, her yıl 1-7 Mart "Deprem Haftası" ile dikkat çekildiği hatırlatıldı.Vatandaşların, Deprem Haftası'nı depreme hazırlıkla değerlendirmesi istenen açıklamada, "Depremlerde kayıpların bir daha yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirler de büyük önem taşıyor. Afet ve acil durumlarda en önemli konulardan biri de afet anı ve hemen sonrasında yolların acil yardım ekiplerinin geçişi için açık olmasıdır. Yolları acil yardım ekipleri için boş bırakın." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, vatandaşların depremden hemen sonra, deprem öncesi "e-devlet" üzerinden bilgisini öğrendiği en yakın toplanma alanlarına yürüyerek gitmesi gerektiğine işaret edildi.

4Sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın

"Sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın"

Vatandaşların, SMS ve internet tabanlı hatlar üzerinden yakınlarına "güvendeyim" mesajı atmaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, depreme araç içerisinde yakalananlar için şu tavsiyeler yer aldı:"Yolda seyir halindeyseniz yavaşça ve dikkatli şekilde aracınızı yolun kenarına çekin ve durun. Elektrik direkleri ve kablolarından ve diğer tehlikelerden uzak bir yer seçin. Sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın. Sarsıntıdan sonra araç kullanmaya devam etmeniz halinde, yoldaki olası hasarlara karşı tetikte olun. Üst geçitlerde, köprü altlarında ya da üzerinde veya tünel içinde durmayın. Bu gibi yerlere girmek üzereyseniz, girmeden önce, çıkmak üzereyseniz, çıktıktan sonra durmaya çalışın."

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğin anımsatılan açıklamada, bu özel yılda, "Afet Bilgisi Hayat Bilgisi" şiarıyla toplumun tüm kesimlerinin afet farkındalık eğitimleri almasının amaçlandığı kaydedildi.

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