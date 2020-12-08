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Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 07:36 | 

Son dakika deprem mi oldu? 8 Aralık Kandilli son depremler haritası

Son depremler 8 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Ege bölgesinde meydana gelen ve İzmir merkezli olarak halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son dakika deprem mi oldu sorusu ile meydana gelen son depremler hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 8 Aralık 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer 
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
05:36:41 37.8580 26.9562 17.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:22:49 37.6763 27.0692 17.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:41:24 37.8650 26.7322 7.8 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI
04:36:16 37.8517 26.9993 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:20:30 39.0042 40.6762 15.4 -.- 1.7 -.- YENIBASLAR-(BINGOL)
04:12:07 37.9802 28.8488 5.4 -.- 1.9 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
04:03:10 37.7863 27.1457 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:44:03 37.8630 26.4150 15.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:45:40 37.8763 26.8472 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:44:58 38.7365 27.8557 7.0 -.- 1.3 -.- TIYENLI-GOLMARMARA (MANISA)
02:15:03 36.9108 27.8892 5.0 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:11:28 36.8772 27.9023 24.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:04:04 35.6800 26.2468 3.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
01:53:10 39.0087 27.8328 11.6 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
01:49:46 37.7918 26.9227 13.0 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:26:22 38.3270 38.8385 5.0 -.- 2.4 -.- UYANIK-KALE (MALATYA)
01:20:01 37.8553 26.9407 5.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:56:03 38.7153 27.7497 2.4 -.- 1.1 -.- LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA)
00:45:35 38.7455 27.8812 8.7 -.- 1.6 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
00:37:43 38.1133 26.0028 2.2 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
00:13:35 37.9103 26.8777 18.6 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:09:32 37.8428 26.9258 5.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Filipinlerde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

Filipinlerin Sorsogon eyaletindeki Prieto Diaz bölgesinde, yerel saatle 22.30 sıralarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 30 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Yerel medya, depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu.

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zmir'de 30 Ekim'de büyük yıkıma neden olan depremde, 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki konservatuvar öğrencisi İnci Okan, o tarihten bu yana ilk kez adım attı.Ege Üniversitesi Hastanesinde 4 hafta süren tedavisi tamamlanınca taburcu edilen ve Karşıyaka'daki bir fizik tedavi merkezine devam eden İnci Okan'ın ilk yürüyüşü, aile üyelerinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Yürümeyi yeniden öğrenen bir çocuk gibi ilk adımlarını atan Okan ile fizyoterapisti Ezgi Eryılmaz'ın sevinci de kameraya yansıdı.Öte yandan İnci Okan ile aynı apartmanın enkazından çıkarılan ve sol kolundan yaralanan kuzeni Alp Kırabalı'nın da aynı merkezdeki tedavi süreci görüntülendi.

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İnci Okan'ın ablası İdil Okan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 genç depremzedenin tedavisinin de iyiye gittiğini söyledi.Fizik tedavi merkezine giden kuzenlerin moralinin de iyi olduğunu ifade eden Okan, "Alp 4. kattaydı ve ilk kurtarılanlar arasındaydı. Omzuna kolon düştüğü için yaralanmıştı. İnci'nin de durumu iyiye gidiyor. Fizik tedavisinde yardımcı olan ekibe teşekkür ediyoruz." dedi.DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkıma neden olan 30 Ekim depreminde, 17 saat sonra enkazdan çıkarılmış ve umudun sembol çocukları arasında yer almıştı.

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