Son dakika deprem mi oldu? 8 Aralık Kandilli son depremler haritası
Son depremler 8 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Ege bölgesinde meydana gelen ve İzmir merkezli olarak halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son dakika deprem mi oldu sorusu ile meydana gelen son depremler hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 8 Aralık 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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05:36:41 37.8580 26.9562 17.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:22:49 37.6763 27.0692 17.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:41:24 37.8650 26.7322 7.8 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI
04:36:16 37.8517 26.9993 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:20:30 39.0042 40.6762 15.4 -.- 1.7 -.- YENIBASLAR-(BINGOL)
04:12:07 37.9802 28.8488 5.4 -.- 1.9 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
04:03:10 37.7863 27.1457 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:44:03 37.8630 26.4150 15.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:45:40 37.8763 26.8472 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:44:58 38.7365 27.8557 7.0 -.- 1.3 -.- TIYENLI-GOLMARMARA (MANISA)
02:15:03 36.9108 27.8892 5.0 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:11:28 36.8772 27.9023 24.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:04:04 35.6800 26.2468 3.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
01:53:10 39.0087 27.8328 11.6 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
01:49:46 37.7918 26.9227 13.0 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:26:22 38.3270 38.8385 5.0 -.- 2.4 -.- UYANIK-KALE (MALATYA)
01:20:01 37.8553 26.9407 5.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:56:03 38.7153 27.7497 2.4 -.- 1.1 -.- LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA)
00:45:35 38.7455 27.8812 8.7 -.- 1.6 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
00:37:43 38.1133 26.0028 2.2 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
00:13:35 37.9103 26.8777 18.6 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:09:32 37.8428 26.9258 5.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
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