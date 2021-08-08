Son dakika deprem mi oldu? 8 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 8 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 8 Ağustos 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 8 AĞUSTOS 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
08:55:00 36.3230 27.1955 5.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:42:46 36.2688 27.0958 22.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
08:13:13 37.8858 26.7450 5.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
08:03:05 36.2650 27.1042 14.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
07:06:49 36.3318 27.1897 8.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:51:02 36.2917 27.1020 22.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
06:47:44 36.2457 27.1685 13.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
06:33:13 37.5630 29.2210 5.3 -.- 1.8 -.- SERINHISAR (DENIZLI)
05:55:57 36.3188 27.0132 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
05:31:14 36.3010 27.1747 15.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:25:59 36.2235 27.2215 24.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:19:52 36.2855 27.1620 14.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:16:45 36.2393 27.1692 28.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
04:59:33 38.9942 26.1227 10.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:58:19 37.8395 27.1237 9.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:45:24 36.3802 27.1728 10.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:34:27 38.9607 26.0955 8.2 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
03:19:53 38.9625 26.1220 9.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
02:44:02 36.2505 27.2122 24.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:15:59 38.9625 26.0918 5.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:51:53 37.4275 29.8010 8.5 -.- 2.5 -.- DEREKOY-KARAMANLI (BURDUR)
01:49:41 37.3750 29.7510 5.0 -.- 1.6 -.- SAZAK-TEFENNI (BURDUR)
01:24:22 38.9212 35.6787 7.3 -.- 1.9 -.- SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI)
01:00:59 36.2040 27.1880 19.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
00:55:15 36.3470 26.9953 9.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
00:33:06 36.3383 27.1707 25.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:31:51 36.2647 27.0457 22.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
00:25:29 36.3227 27.0923 14.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
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