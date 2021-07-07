Son dakika deprem mi oldu? 7 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

"Evdeki eşyaları satıp yerine araç için gerekli olan şeyleri aldık" Eve dönüştürdükleri otobüslerinde AA muhabirine açıklama yapan Berker Tekbilek, birkaç kez karavanla tatile çıktıklarını, yaşamlarını seyahat ederek sürdürebilmek için otobüs almaya karar verdiklerini söyledi.



Kırıkkale'den aldıkları otobüse yeniden hayat verdiklerini aktaran Tekbilek, onarım ve bakımını yaptıktan sonra içini boşalttıkları otobüse bir evde olması gereken ne varsa koyduklarını söyledi.



Tekbilek, "Banyosuyla tuvaletiyle bir ev konforu sağlamaya çalıştık. Hanımlar büyük mutfak isterler biz de büyük bir mutfak yaptık. Çok hoşumuza gitti. Keyif almaya başladık. Evi aratmıyor. Evimizi de kapattık, eşyaları satıp yerine otobüs için gerekli olan şeyleri aldık."



Proje bazlı çalıştıklarını, genelde otellerde kaldıklarını söyleyen Tekbilek, özellikle salgın sürecinde otelde kalmanın daha zorlaştığını, otobüs sayesinde bu sorunlarının çözüldüğünü aktardı.



Meftune Tekbilek de İzmir'deki depremin de bu fikrin gelişmesinde etkili olduğunu söyledi.



Tekbilek, karavana dönüştürdükleri otobüsle tüm Türkiye'yi gezmek istediklerini ancak yurt dışı için bir tırı dönüştürmeyi hayal ettiklerini anlattı.



Karavanın kendileri için bir tatil olmadığını, artık bir yaşam stili olduğunu vurgulayan Tekbilek, "Karavancıların çok fazla konaklayabilecekleri yer yok. Bununla ilgili çalışmalar yapılırsa yurt dışından da çok sayıda turist gelecektir." diye konuştu.