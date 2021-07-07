Son dakika deprem mi oldu? 7 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 7 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 7 TEMMUZ 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
-------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
08:29:43 36.4025 27.1465 9.3 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:10:58 39.1385 26.8848 8.2 -.- 2.4 -.- KABAKUM-DIKILI (IZMIR)
03:21:13 36.3040 27.1148 24.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
03:02:19 37.7963 26.5110 15.1 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:00:03 36.3640 26.9765 14.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
01:15:40 40.8643 31.5215 10.2 -.- 1.8 -.- HACIYERI-YIGILCA (DUZCE)
01:08:40 40.4933 28.5623 27.4 -.- 1.8 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)
01:02:26 36.4075 27.1842 11.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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