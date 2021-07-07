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Haber Giriş: 07 Temmuz 2021 - 08:56 | 

Son dakika deprem mi oldu? 7 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 7 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER 7 TEMMUZ 2021

SON DEPREMLER 7 TEMMUZ 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
-------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
08:29:43 36.4025 27.1465 9.3 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:10:58 39.1385 26.8848 8.2 -.- 2.4 -.- KABAKUM-DIKILI (IZMIR)
03:21:13 36.3040 27.1148 24.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
03:02:19 37.7963 26.5110 15.1 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:00:03 36.3640 26.9765 14.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
01:15:40 40.8643 31.5215 10.2 -.- 1.8 -.- HACIYERI-YIGILCA (DUZCE)
01:08:40 40.4933 28.5623 27.4 -.- 1.8 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)
01:02:26 36.4075 27.1842 11.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)



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İzmir'de işleri gereği sık sık şehirler arası seyahat yapan çift, evlerinden uzak kalma sıkıntısına otobüs satın alıp eve dönüştürerek çözüm buldu.

Kalite danışmanlığı yapan Berker ve Meftune Tekbilek çifti, 6 yıl önce evlendikten sonra Karşıyaka'da yaşamaya başladı.

Anadolu'nun farklı kentlerindeki firmalara danışmanlık yapmaları nedeniyle sık sık seyahat eden Tekbilek çifti, otel konaklamalarının yüksek maliyetli olması ve ev konforunu vermemesi nedeniyle çare aramaya başladı.Tatil çözümü olarak görülen karavanın sürekli yaşamak için uygun olmadığını gören çift, otobüs satın alarak konforlu bir eve dönüştürdü.

Zemini parke döşenen, güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sistemi kurulan otobüste ankastre setinin bulunduğu mutfak, takım mobilyaların bulunduğu yatma ve oturma bölümleri dikkat çekiyor.

Genç çift, otobüsün üzerini de merdivenle çıkılan bir terasa dönüştürerek balkon havasını burada yaşıyor.

4Evdeki eşyaları satıp yerine araç için gerekli olan şeyleri aldık

"Evdeki eşyaları satıp yerine araç için gerekli olan şeyleri aldık"

Eve dönüştürdükleri otobüslerinde AA muhabirine açıklama yapan Berker Tekbilek, birkaç kez karavanla tatile çıktıklarını, yaşamlarını seyahat ederek sürdürebilmek için otobüs almaya karar verdiklerini söyledi.

Kırıkkale'den aldıkları otobüse yeniden hayat verdiklerini aktaran Tekbilek, onarım ve bakımını yaptıktan sonra içini boşalttıkları otobüse bir evde olması gereken ne varsa koyduklarını söyledi.

Tekbilek, "Banyosuyla tuvaletiyle bir ev konforu sağlamaya çalıştık. Hanımlar büyük mutfak isterler biz de büyük bir mutfak yaptık. Çok hoşumuza gitti. Keyif almaya başladık. Evi aratmıyor. Evimizi de kapattık, eşyaları satıp yerine otobüs için gerekli olan şeyleri aldık."

Proje bazlı çalıştıklarını, genelde otellerde kaldıklarını söyleyen Tekbilek, özellikle salgın sürecinde otelde kalmanın daha zorlaştığını, otobüs sayesinde bu sorunlarının çözüldüğünü aktardı.

Meftune Tekbilek de İzmir'deki depremin de bu fikrin gelişmesinde etkili olduğunu söyledi.

Tekbilek, karavana dönüştürdükleri otobüsle tüm Türkiye'yi gezmek istediklerini ancak yurt dışı için bir tırı dönüştürmeyi hayal ettiklerini anlattı.

Karavanın kendileri için bir tatil olmadığını, artık bir yaşam stili olduğunu vurgulayan Tekbilek, "Karavancıların çok fazla konaklayabilecekleri yer yok. Bununla ilgili çalışmalar yapılırsa yurt dışından da çok sayıda turist gelecektir." diye konuştu.

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