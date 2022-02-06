Son dakika deprem mi oldu? Bursa, Yalova, Mudanya çevresinde hissedildi! 6 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 6 Şubat 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu