Son dakika deprem mi oldu? Bursa, Yalova, Mudanya çevresinde hissedildi! 6 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 6 Şubat 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
15:07:52 40.4570 28.9952 2.8 -.- 4.1 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)
14:25:30 36.7108 30.5418 16.1 -.- 1.4 -.- GOYNUK-KEMER (ANTALYA)
12:53:43 38.0730 27.4773 5.4 -.- 2.2 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR)
12:06:16 34.2995 23.8898 5.0 -.- 2.8 2.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
10:22:24 38.9557 42.0085 4.1 -.- 2.8 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS)
09:45:48 40.1590 41.3132 14.8 -.- 1.8 -.- GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM)
08:33:11 38.8100 42.4368 8.0 -.- 1.8 -.- CATALAGZI-AHLAT (BITLIS)
07:06:44 36.8435 28.0357 6.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:53:35 38.0618 27.4838 5.1 -.- 2.0 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR)
06:45:54 37.6997 26.0282 4.9 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:30:48 38.8882 43.5238 7.0 -.- 1.8 -.- ERMISLER-(VAN)
06:19:33 38.3112 42.3853 5.3 -.- 1.5 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS)
06:12:16 37.7002 25.9883 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:05:41 38.0748 27.4793 8.8 -.- 2.5 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR)
06:05:06 39.4853 27.9513 3.7 -.- 1.6 -.- INKAYA-(BALIKESIR)
05:13:09 37.7572 25.8855 29.5 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:09:05 37.2173 34.6240 5.0 -.- 1.9 -.- FAKILAR-CAMLIYAYLA (MERSIN)
04:40:34 36.0403 29.1558 16.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
04:39:00 36.8513 27.9792 7.6 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:55:34 39.8183 41.8435 5.0 -.- 3.0 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)
03:53:21 38.9912 42.0757 7.5 -.- 1.3 -.- YEMISEN-BULANIK (MUS)
03:50:56 38.5473 31.6065 5.5 -.- 1.4 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA)
02:54:30 36.1230 29.1755 8.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
01:25:41 40.6688 27.2035 11.5 -.- 1.1 -.- YUKARIKALAMIS-SARKOY (TEKIRDAG)
00:36:54 41.0607 44.3423 3.2 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN
00:31:42 38.5403 31.6283 15.8 -.- 2.0 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)
00:04:34 37.0815 28.3917 6.1 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
KOCAELİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Serkan Irmak, 2022 yılının ocak ayında Türkiye’de 1’den büyük 1497 deprem olduğunu söyledi. Doç. Dr. Irmak, "Bunlar zaten Kuzey Anadolu Fayı’nın üretmesi gereken depremler. Şu an görünen itibarıyla meydana gelen depremlerin Marmara Bölgesi’nde meydana gelebilecek olan depremlerin üzerinde herhangi bir etkisi yok. Bölgede sistem kendi depremlerini üretiyor" dedi.