Son dakika deprem mi oldu? 6 Mayıs Kandilli son depremler haritası
Son depremler 6 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Muğla'nın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 6 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:37:43 35.5345 29.2078 23.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
07:35:09 38.5312 40.8093 7.4 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-KULP (DIYARBAKIR)
07:28:34 36.4615 27.1692 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:13:32 36.3675 27.0900 20.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:43:04 38.4773 39.2660 5.3 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
06:28:13 37.9135 27.2222 6.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:19:17 36.4555 27.1570 1.9 -.- 3.1 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:45:57 36.3548 27.0513 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
05:38:57 36.3163 27.2795 8.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:11:16 37.0355 29.2440 3.0 -.- 1.5 -.- EMECIK-CAMELI (DENIZLI)
05:04:35 35.3515 27.3773 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
04:52:49 36.4658 27.1532 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:32:24 36.3578 27.1623 6.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:29:27 36.3707 27.2477 4.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:12:08 38.3207 38.8810 16.4 -.- 1.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
02:55:27 36.1795 36.1082 11.1 -.- 1.9 -.- GUNEYSOGUT-(HATAY)
02:40:34 36.3952 27.6212 79.6 -.- 4.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:21:01 38.7348 38.1657 5.4 -.- 2.0 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
02:20:46 36.3890 27.1648 7.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:18:47 36.3025 27.1753 10.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:47:32 40.0953 42.7455 5.7 -.- 1.7 -.- CARDAKCATI-SARIKAMIS (KARS)
01:41:57 36.4452 27.2217 26.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:34:54 39.1470 29.4710 6.7 -.- 2.1 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
00:27:09 39.3740 40.8077 5.0 -.- 3.4 3.5 SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL)
00:16:09 38.7060 26.8108 6.4 -.- 2.0 -.- YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR)