Son dakika deprem mi oldu? 6 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 6 Eylül tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 6 Eylül 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 6 EYLÜL 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
08:00:44 36.3992 27.0915 5.0 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:25:05 37.8983 27.2128 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:56:51 36.3392 27.1582 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:31:22 36.4530 27.0438 6.2 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:05:33 38.0992 27.0665 3.8 -.- 2.1 -.- KELER-MENDERES (IZMIR)
03:52:28 36.4782 27.0675 17.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:49:13 36.0343 27.4900 12.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
02:07:06 38.1307 41.4980 4.9 -.- 3.2 3.2 KUMLUPINAR-KOZLUK (BATMAN)
01:05:31 39.7628 33.0557 6.1 -.- 1.8 -.- DELILER-ELMADAG (ANKARA)
00:42:43 35.9748 27.5815 4.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
00:27:50 36.0243 27.5083 7.7 -.- 4.2 4.3 AKDENIZ
00:23:07 36.0150 27.5438 7.5 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ
00:18:06 36.0455 32.6898 5.0 -.- 1.2 -.- DEMIROREN-ANAMUR (MERSIN)
00:00:12 35.7312 31.7802 18.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
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